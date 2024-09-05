Под Ростовом житель наткнулся на огромное кладбище раков

5 сентября недалеко от Щепкинского шоссе в Ростовской области мужчина обнаружил гору раков. Кто-то выбросил тысячи членистоногих. На вид они все целые и имеют бледно-розовый оттенок. Автор поста предположил, что у кого-то не сложился бизнес и он избавился от продукции.