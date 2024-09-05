rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Житель Ростовской области нашел огромное кладбище раков

Под Ростовом житель наткнулся на огромное кладбище раков

5 сентября 2024, 09:11
Фото: Unsplash / видео тг канал «Ростов Папа»
Житель Ростовской области нашел огромное кладбище раков
В Ростовской области неизвестные выбросили тысячи раков в лесополосе, видео с необычной находкой опубликовал телеграм-канал «Ростов Папа».

5 сентября недалеко от Щепкинского шоссе в Ростовской области мужчина обнаружил гору раков. Кто-то выбросил тысячи членистоногих. На вид они все целые и имеют бледно-розовый оттенок. Автор поста предположил, что у кого-то не сложился бизнес и он избавился от продукции.

Жители донского региона считают, что выкинуть раков также могли после незаконной добычи: «Может браконьеры? Проверка должна быть».

«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями
Узнать подробнее
Житель Ростовской области нашел огромное кладбище раков
Видео: Unsplash / видео тг канал «Ростов Папа»

«Господи, лучше бы в реку выпустили или в пруд», — пишет пользовательница.

«Как же они завоняют», — отмечает дончанка.

«Сколько вкуснятины выкинули», — добавил подписчик.

До этого под Азовом обнаружили кладбище с гниющими тушами животных.

Читайте также:
В Ростовской области взлетели цены на картофель и лукОгромное черное пятно появилось в реке Дон в районе РостоваУпаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#Продукты#Мусор#Раки#Отходы#Находка#Донские раки#Пищевые отходы
Подпишитесь
Все виды топлива подорожали в Ростовской области
Сегодня, 06:35
Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября
Сегодня, 06:37
Эколог Брыканов рассказал, зачем ростовчане начнут массово сдавать бутылки
Сегодня, 07:12
В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы
Сегодня, 06:02
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
Сегодня, 04:59
Рыбак из Ростовской области поразил всех пойманным карпом
Сегодня, 04:47