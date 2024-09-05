Под Ростовом житель наткнулся на огромное кладбище раков

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
5 сентября недалеко от Щепкинского шоссе в Ростовской области мужчина обнаружил гору раков. Кто-то выбросил тысячи членистоногих. На вид они все целые и имеют бледно-розовый оттенок. Автор поста предположил, что у кого-то не сложился бизнес и он избавился от продукции.
Жители донского региона считают, что выкинуть раков также могли после незаконной добычи: «Может браконьеры? Проверка должна быть».
«Господи, лучше бы в реку выпустили или в пруд», — пишет пользовательница.
«Как же они завоняют», — отмечает дончанка.
«Сколько вкуснятины выкинули», — добавил подписчик.
До этого под Азовом обнаружили кладбище с гниющими тушами животных.