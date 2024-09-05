rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Полиция прокомментировала стрельбу на улице в Ростове-на-Дону

Полиция в Ростове-на-Дону ищет участников драки со стрельбой

5 сентября 2024, 12:39
Фото: 1MI
Полиция прокомментировала стрельбу на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проводится проверка после ранения на улице человека, сообщили в региональном УМВД.

Ранее очевидцы рассказали о ростовчанине, который встретился с угрожавшими ему мужчинами. Во время конфликта он начал их избивать, из-за чего один из них достал нож и ударил оппонента.

Горожане уточнили, что после этого раздался звук выстрела в воздух из пистолета. Тогда человек с ножом успокоился.

Ростовчане сообщили о стрельбе на улице Ленина
Узнать подробнее

«Проводится проверка по факту нанесения гражданину колото-резанных ранений. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, личности участников конфликта и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего», — прокомментировали в полиции.

О состоянии пострадавшего информации пока нет.

Читайте также о том, как избивший ветерана боевых действий и его ребенка житель Ростова пойдет под суд.

Читайте также:
Избивший ветерана боевых действий и его ребенка житель Ростова пойдет под судТолпа избила инвалида-колясочника в Ростове, заступившегося за прохожихТолпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Стрельба#Угрозы#Проверка#Происшествия
Подпишитесь
«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила
Сегодня, 12:49
Возле здания суда в Ростове скапливается мусор из-за установленных на дороге жбанов
Сегодня, 12:47
«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове
Сегодня, 11:35
Избивший ветерана боевых действий и его ребенка житель Ростова пойдет под суд
Сегодня, 11:22
В Ростовской области цены на мед выросли пости вдвое
Сегодня, 10:46
Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
Сегодня, 12:42