Полиция в Ростове-на-Дону ищет участников драки со стрельбой

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ранее очевидцы рассказали о ростовчанине, который встретился с угрожавшими ему мужчинами. Во время конфликта он начал их избивать, из-за чего один из них достал нож и ударил оппонента.
Горожане уточнили, что после этого раздался звук выстрела в воздух из пистолета. Тогда человек с ножом успокоился.
«Проводится проверка по факту нанесения гражданину колото-резанных ранений. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, личности участников конфликта и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего», — прокомментировали в полиции.
О состоянии пострадавшего информации пока нет.
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