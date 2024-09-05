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Ночью в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии пробило асфальт

«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове

5 сентября 2024, 11:35
Фото: ТГ «Ростов Главный»
Ночью в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии пробило асфальт

Гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове

В Ростове-на-Дону обвалился асфальт. Яма образовалась на парковке одного из жилых комплексов, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».

Ночью 5 сентября в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошел крупный обвал асфальтного покрытия. По словам очевидцев, на улице Берберовской лопнула труба. Мощный поток воды пробил землю и разрушил асфальт. На месте коммунальной аварии образовалась огромная яма диаметром в несколько метров.

Ростовчане рассказали, что парковку и тротуар полностью затопило. Однако рабочие уже ликвидируют последствия аварии. «Новострои и страшно покупать», — заявил один из комментаторов.

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Фото: ТГ «Ростов Главный»
Ночью в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии пробило асфальт
Видео: ТГ «Ростов Главный»

«Во всех новостройках есть проблемы. Не бывает такого, что сразу все просто идеально», — дополняет пользователь. «Портал в преисподнюю!», — комментирует горожанин. «Всё нормально, это пруд, скоро уточек завезут», — пошутил еще один комметатор.

Ранее общественник спрогнозировал, что произойдет с дорогами в Ростове-на-Дону после осени и зимы.

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