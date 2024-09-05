«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове

«Во всех новостройках есть проблемы. Не бывает такого, что сразу все просто идеально», — дополняет пользователь. «Портал в преисподнюю!», — комментирует горожанин. «Всё нормально, это пруд, скоро уточек завезут», — пошутил еще один комметатор.