«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Ночью 5 сентября в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошел крупный обвал асфальтного покрытия. По словам очевидцев, на улице Берберовской лопнула труба. Мощный поток воды пробил землю и разрушил асфальт. На месте коммунальной аварии образовалась огромная яма диаметром в несколько метров.
Ростовчане рассказали, что парковку и тротуар полностью затопило. Однако рабочие уже ликвидируют последствия аварии. «Новострои и страшно покупать», — заявил один из комментаторов.
«Во всех новостройках есть проблемы. Не бывает такого, что сразу все просто идеально», — дополняет пользователь. «Портал в преисподнюю!», — комментирует горожанин. «Всё нормально, это пруд, скоро уточек завезут», — пошутил еще один комметатор.
Ранее общественник спрогнозировал, что произойдет с дорогами в Ростове-на-Дону после осени и зимы.