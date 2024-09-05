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Производитель стекла из Ростова выплатил более 100 млн штрафа за ценовой сговор

Производитель стекла из Ростова выплатил более 100 млн штрафа за ценовой сговор

5 сентября 2024, 20:08
Фото: Изображение Midjourney
Производитель стекла из Ростова выплатил более 100 млн штрафа за ценовой сговор
Ростовский производитель стекла не смог оспорить решение ФАС и выплатил крупный штраф за ценовой сговор с рязанской тезкой.

ФАС выявила сговор между ООО «Ларта Гласс Ростов» и ООО «Ларта Гласс Рязань». Сотрудники антимонопольный службы обнаружили, что два лидера на рынке стекольной продукции накручивали цену. За полтора года, с января 2021-го по июль 2022-го, стоимость листового стекла от этих компаний на 80%-90% (почти в два раза). При этом никаких объективных причин для роста цен не было — себестоимость так стремительно не повышалась.

— Компаниям были выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции, — сообщили в ФАС.
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В феврале 2024 года Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС и назначил штраф — 113,3 миллиона рублей рязанской организации и 113,8 — ростовской.

Компании пытались оспорить это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. Однако и этот спор не изменил ситуацию. В итоге оба производителя листового стекла выплатили штрафы.

Тем временем Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело о Чебурашке. По требованию «Союзмультфильма» взыскали штраф с донского предпринимателя и уничтожили мягкую игрушку за нарушение авторских прав.

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#Евгения Волкова#Общество#ФАС#Рынок#Производство#Ростов#Арбитражный суд#Штрафы#Стекло#Ценовой сговор
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