Производитель стекла из Ростова выплатил более 100 млн штрафа за ценовой сговор

ФАС выявила сговор между ООО «Ларта Гласс Ростов» и ООО «Ларта Гласс Рязань». Сотрудники антимонопольный службы обнаружили, что два лидера на рынке стекольной продукции накручивали цену. За полтора года, с января 2021-го по июль 2022-го, стоимость листового стекла от этих компаний на 80%-90% (почти в два раза). При этом никаких объективных причин для роста цен не было — себестоимость так стремительно не повышалась.