Роскомнадзор может отобрать лицензии у интернет-провайдеров из-за YouTube

От РКН они не получили законного обоснования блокировки. Вместо этого операторы получили письмо от ГРЧЦ, в котором провайдерам запрещалось искажать трафик. Теперь 130 провайдеров по всей России просят предоставить правовую основу, по которой действует РКН. Спустя время он сослался на Федеральный закон «О связи» от 4 августа 2023 г. N 473-ФЗ, а именно на статью 39. Эксперты считают, что этого недостаточно для аннулирования лицензии.