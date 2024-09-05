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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Роскомнадзор угрожает отобрать лицензии у интернет-провайдеров из-за YouTube

Роскомнадзор может отобрать лицензии у интернет-провайдеров из-за YouTube

5 сентября 2024, 09:34
Фото: Unsplash
Роскомнадзор угрожает отобрать лицензии у интернет-провайдеров из-за YouTube
РКН запрещает провайдерам ускорять YouTube. За нарушение требований организациям грозит лишение лицензии, сообщают «Новые известия».

В России месяц назад началась блокировка YouTube из-за чего многие интернет-провайдеры начали терять свою аудиторию. Люди стали переходить на мобильный интернет, так как там видеохостинг работает значительно лучше. Компании начали требовать у Роскомнадзора пояснения о причинах замедления работы платформы и почему это происходит неравномерно.

От РКН они не получили законного обоснования блокировки. Вместо этого операторы получили письмо от ГРЧЦ, в котором провайдерам запрещалось искажать трафик. Теперь 130 провайдеров по всей России просят предоставить правовую основу, по которой действует РКН. Спустя время он сослался на Федеральный закон «О связи» от 4 августа 2023 г. N 473-ФЗ, а именно на статью 39. Эксперты считают, что этого недостаточно для аннулирования лицензии.

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Добавим, что по некоторым данным число пользователей YouTube только увеличивается. Это происходит из-за использования VPN и дорогостоящих трафиков мобильной связи.

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