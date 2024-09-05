Роскомнадзор может отобрать лицензии у интернет-провайдеров из-за YouTube

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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В России месяц назад началась блокировка YouTube из-за чего многие интернет-провайдеры начали терять свою аудиторию. Люди стали переходить на мобильный интернет, так как там видеохостинг работает значительно лучше. Компании начали требовать у Роскомнадзора пояснения о причинах замедления работы платформы и почему это происходит неравномерно.
От РКН они не получили законного обоснования блокировки. Вместо этого операторы получили письмо от ГРЧЦ, в котором провайдерам запрещалось искажать трафик. Теперь 130 провайдеров по всей России просят предоставить правовую основу, по которой действует РКН. Спустя время он сослался на Федеральный закон «О связи» от 4 августа 2023 г. N 473-ФЗ, а именно на статью 39. Эксперты считают, что этого недостаточно для аннулирования лицензии.
Добавим, что по некоторым данным число пользователей YouTube только увеличивается. Это происходит из-за использования VPN и дорогостоящих трафиков мобильной связи.
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