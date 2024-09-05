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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Ростовчане заявили о начавшейся стрельбе на улице

Ростовчане сообщили о стрельбе на улице Ленина

5 сентября 2024, 07:34
Фото: Видео ТГ канал «Это Ростов» / 1MI
Ростовчане заявили о начавшейся стрельбе на улице

Ростовчане сообщили о драке со стрельбой на Ленина

В Ростове-на-Дону конфликт двух мужчин закончился поножовщиной и стрельбой, сообщается в ВК в группе «Это Ростов! Новости».

Ростовчанину начали поступать угрозы, из-за чего он позвал обидчиков на разговор и начал их избивать. Очевидцы рассказали, что один из мужчин достал нож и ударил нападавшего.

Отмечается, что в дальнейшем человек с ножом успокоился, когда услышал предупредительный выстрел из пистолета.

«Сейчас получивший ранение прооперирован, повреждены дыхательные пути, нож прошел в считанных сантиметрах от почки и сердца. Он планирует писать заявление», — сказано в сообщении.

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Ростовчане заявили о начавшейся стрельбе на улице
Видео: Видео ТГ канал «Это Ростов» / 1MI

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Говорится, что потасовка произошла на Ленина.

«По видео видно, что никто его не трогал ни словом, ни делом. Он первый кинулся и агрессивно себя вел, после чего получил», — написали пользователи в комментариях.

«Вроде он первый напал и вел себя вызывающе», — заявили ростовчане.

«Запретить любой нож надо с собой носить, даже который не холодное оружие», — считают горожане.

Ранее видео массового побоища у ресторана в Ростовской области появилось в Сети.

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