Ростовчане сообщили о стрельбе на улице Ленина

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Ростовчанину начали поступать угрозы, из-за чего он позвал обидчиков на разговор и начал их избивать. Очевидцы рассказали, что один из мужчин достал нож и ударил нападавшего.
Отмечается, что в дальнейшем человек с ножом успокоился, когда услышал предупредительный выстрел из пистолета.
«Сейчас получивший ранение прооперирован, повреждены дыхательные пути, нож прошел в считанных сантиметрах от почки и сердца. Он планирует писать заявление», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Говорится, что потасовка произошла на Ленина.
«По видео видно, что никто его не трогал ни словом, ни делом. Он первый кинулся и агрессивно себя вел, после чего получил», — написали пользователи в комментариях.
«Вроде он первый напал и вел себя вызывающе», — заявили ростовчане.
«Запретить любой нож надо с собой носить, даже который не холодное оружие», — считают горожане.
Ранее видео массового побоища у ресторана в Ростовской области появилось в Сети.