Рыбак из Ростовской области поразил всех пойманным карпом

Парень похвастался уловом, который в длину наверняка будет больше его торса. На снимке молодой человек крепко держит увесистую добычу двумя руками. На одном из фото — цифра на весах показывает без 20 граммов пять кило. Очевидно, это и есть вес огромной рыбы.