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Рыбак из Ростовской области выловил огромного сазана

Рыбак из Ростовской области поразил всех пойманным карпом

5 сентября 2024, 04:47
Рыбак из Ростовской области выловил огромного сазана
Парень в Ростовской области выловил карпа весом около пяти килограммов, фото огромной рыбы опубликовано в группе ВК «Рыбалка в Ростове | Ростовской области».

Парень похвастался уловом, который в длину наверняка будет больше его торса. На снимке молодой человек крепко держит увесистую добычу двумя руками. На одном из фото — цифра на весах показывает без 20 граммов пять кило. Очевидно, это и есть вес огромной рыбы.

На рыбалку юноша ездил в последние выходные лета, 31 августа. Компания ловила рыбу в хуторе Слободском Семикаракорского района.

— Ближе к 10 часам трофейчик клюнул на шоколадный бойл (вид наживки). После пяти минут упорной борьбы получилось завести его в подсак, — рассказывает молодой рыболов. — В итоге было поймано около 25-30 карпов (кроме большого, все зеркальные). Почти всех благополучно отпустили. Себе взял только 3 штуки и еще несколько забрал товарищ.
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Сазан, или карп обыкновенный, в среднем весит около двух-двух с половиной килограммов. Хотя встречались и уникальные особо весом до 35 кило. Как правило, это долгожители — пожилые рыбы старше 40 лет.

Парень из Ростовской области поймал не самого крупного карпа. Однако и привычными его параметры назвать сложно. Для рыбака улов вполне мог стать личным рекордом.

Список мест, где можно ловить рыбу осенью, ранее публиковала RostovGazeta.

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