Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Так, в пятницу, 6 сентября, ростовчан ожидает ясный и теплый день. Утром температура воздуха составит +20 градусов, днем — поднимется до +26 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов. Синоптики прогнозируют очень сильный восточный ветер до 15 метров в секунду. Осадков не предвидится.
В субботу, 7 сентября, будет немного прохладнее. В этот день температура воздушных масс будет варьироваться от +14 до +24 градусов. Во второй половине суток ожидается небольшая облачность. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
Напомним, что гидрометцентр предупредил о том, что в некоторый частях Ростовской области в этот период пройдет резкое похолодание до +10 градусов Цельсия. Подробнее о действии антициклона в материале RostovGazeta.