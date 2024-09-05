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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:01

Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется солнечная погода

Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара

5 сентября 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется солнечная погода
На этой неделе Ростов-на-Дону на пару дней покинут ливни и пасмурная погода, сообщает Gismeteo.

Так, в пятницу, 6 сентября, ростовчан ожидает ясный и теплый день. Утром температура воздуха составит +20 градусов, днем — поднимется до +26 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов. Синоптики прогнозируют очень сильный восточный ветер до 15 метров в секунду. Осадков не предвидится.

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В субботу, 7 сентября, будет немного прохладнее. В этот день температура воздушных масс будет варьироваться от +14 до +24 градусов. Во второй половине суток ожидается небольшая облачность. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

Напомним, что гидрометцентр предупредил о том, что в некоторый частях Ростовской области в этот период пройдет резкое похолодание до +10 градусов Цельсия. Подробнее о действии антициклона в материале RostovGazeta.

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