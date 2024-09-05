Средний и малый бизнес увеличил спрос на банковские гарантии более чем на четверть

Клиенты среднего и малого бизнеса с начала года оформили в ВТБ более 15 тысяч банковских гарантий и аккредитивов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Документарный портфель клиентов СМБ с начала года вырос на 20% и достиг 770 млрд рублей.

Об этом заявил член правления ВТБ Руслан Еременко в рамках ВЭФ-2024. Продажи документарных продуктов клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ с начала года составили 450 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%. Треть объема продаж документарных продуктов приходится на клиентов Москвы и Московской области, 11% − на представителей Урала, 10% − на Поволжье. В 2024 году по объему выданных гарантий лидируют клиенты отраслей транспорта и инфраструктурного строительства — 22% от всех продаж, жилищного и коммерческого строительства — 14%, оптовой торговли — 14%, машиностроения и металлообработки — 13%. Самыми востребованными являются гарантии исполнения контракта, на них приходится половина документарного портфеля банка. Еще 28% — на гарантии возврата аванса. В свою очередь, наибольший рост в гарантийном портфеле показали таможенные гарантии, их объем увеличился на 44%, гарантии возврата аванса и гарантии платежа — на 36% и 35% соответственно. Дистанционные экспресс-гарантии по количеству сделок января по июль выросли на 62%, по объему — вдвое. Представители малого бизнеса чаще используют онлайн-продукты, каждая вторая гарантия выдается в электронном виде. «Экономические условия способствуют динамике гарантийного рынка. Растет число активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. Сегодня каждая третья гарантия бизнесу выдается в электронном виде, а в сегменте малого бизнеса — каждая вторая», — рассказал Руслан Еременко. Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ Более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ — Новости Ростова-на-Дону и Ростовской области — RostovGazeta.