Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года

Среди автомобилей с пробегом сильнее всего, а именно на 8,5%, подорожали Kia Ceed 3-го поколения — 2 миллиона рублей и Geely Emgrand EC7 — 592 тысячи рублей. Кроме того, увеличилась стоимость двух моделей Skoda: Rapid первого поколения — на 7,4% до 1,44 миллиона рублей, а Octavia A7 — на 6% до 1,88 миллиона рублей. Подобная ситуация сложилась у компании Lada: модель XRAY выросла в цене до 1,18 миллиона рублей (6,4%), а 2107 — до 310 тысяч рублей (5,8%).