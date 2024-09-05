Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
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Updated Сегодня, 12:44
В августе 2024 года средняя стоимость новых транспортных средств в Ростове-на-Дону выросла на 2,3%, а цена поддержанных — увеличилась на 1,3%. Теперь усредненный ценник на авто достиг 2,66 и 1,74 миллиона рублей, соответственно.
Из нового сегмента больше подорожали авто отечественного и китайского производства. Так, например, цена на Lada Niva увеличилась на 6,1%. Примерная цена автомобиля составляет 1,36 миллиона рублей. Стоимость Jetour T2 выросла на 2% — 3,98 миллиона рублей. Geely Tugella и Geely Atlas можно приобрести за 4,36 и 3,59 миллиона рублей, соответственно. По сравнению с июлем цена изменилась на 1,6% и на 1,3%.
Среди автомобилей с пробегом сильнее всего, а именно на 8,5%, подорожали Kia Ceed 3-го поколения — 2 миллиона рублей и Geely Emgrand EC7 — 592 тысячи рублей. Кроме того, увеличилась стоимость двух моделей Skoda: Rapid первого поколения — на 7,4% до 1,44 миллиона рублей, а Octavia A7 — на 6% до 1,88 миллиона рублей. Подобная ситуация сложилась у компании Lada: модель XRAY выросла в цене до 1,18 миллиона рублей (6,4%), а 2107 — до 310 тысяч рублей (5,8%).
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