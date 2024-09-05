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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября

Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября

5 сентября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября

Жителям Ростовской области повысят пенсии с 1 октября

В России, в том числе Ростовской области, увеличат размер военных пенсий, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она сообщила Lenta.ру, что размер военных пенсий должны увеличить на 5,1%. Другие повышения выплат намечены уже на следующий год.

Бессараб отметила, что ключевые повышения уже состоялись. С 1 января минимальная заработная плата была увеличена на 18,5%. С февраля большинство социальных выплат и пособий, в том числе маткапитал, выплаты в случае временной нетрудоспособности и детские пособия, были проиндексированы на 7,5%, соответствуя уровню инфляции.

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По ее словам, с 1 января 2024 года также выросли на 7,5% страховые пенсии по старости.

Ранее Ростовстат подсчитал, насколько богаче стали жители Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Социальные выплаты#Пенсии
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