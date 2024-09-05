Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября

Бессараб отметила, что ключевые повышения уже состоялись. С 1 января минимальная заработная плата была увеличена на 18,5%. С февраля большинство социальных выплат и пособий, в том числе маткапитал, выплаты в случае временной нетрудоспособности и детские пособия, были проиндексированы на 7,5%, соответствуя уровню инфляции.