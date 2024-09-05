Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Она сообщила Lenta.ру, что размер военных пенсий должны увеличить на 5,1%. Другие повышения выплат намечены уже на следующий год.
Бессараб отметила, что ключевые повышения уже состоялись. С 1 января минимальная заработная плата была увеличена на 18,5%. С февраля большинство социальных выплат и пособий, в том числе маткапитал, выплаты в случае временной нетрудоспособности и детские пособия, были проиндексированы на 7,5%, соответствуя уровню инфляции.
По ее словам, с 1 января 2024 года также выросли на 7,5% страховые пенсии по старости.
Ранее Ростовстат подсчитал, насколько богаче стали жители Ростовской области.