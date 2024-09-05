Тревожные сирены сработали в Ростовской области 5 сентября

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Он рассказал, что в городе сработали сирены. По его словам, звучали они довольно долго.
Что именно стало причиной, пока информации нет. Официальных комментариев об этом не поступало.
Добавим, что массовых сообщений в соцсетях о произошедшем не было. Но стоит отметить, что сирены в регионе срабатывают не в первый раз, в том числе из-за учений.
Так, жители Ростова и Таганрога сообщали о сработавшей системе оповещения.
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