rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Тревожные сирены сработали в Морозовске

Тревожные сирены сработали в Ростовской области 5 сентября

5 сентября 2024, 07:40
Фото: donland.ru / для иллюстрации
Тревожные сирены сработали в Морозовске

Тревожные сирены сработали в Морозовске 5 сентября

В Морозовске Ростовской области утром в четверг, 5 сентября, сработала система оповещения населения, сообщил RostovGazeta местный житель.

Он рассказал, что в городе сработали сирены. По его словам, звучали они довольно долго.

Что именно стало причиной, пока информации нет. Официальных комментариев об этом не поступало.

Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск
Узнать подробнее

Добавим, что массовых сообщений в соцсетях о произошедшем не было. Но стоит отметить, что сирены в регионе срабатывают не в первый раз, в том числе из-за учений.

Так, жители Ростова и Таганрога сообщали о сработавшей системе оповещения.

Читайте также о том, как тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на Пролетарск. Тогда из-за падения обломков БПЛА загорелся склад с топливом.

Читайте также:
Тревожная сирена переполошила жителей Ростова в ночь атаки на ПролетарскЖители Ростова сообщили о работе тревожных сирен в городе 13 августаЖителей Ростова разбудили экстренные сирены ночью 26 июля
#Илья Протвинов#Ростовская область#Морозовск#Сирены#Происшествия
Подпишитесь
Все виды топлива подорожали в Ростовской области
Сегодня, 06:35
Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября
Сегодня, 06:37
Эколог Брыканов рассказал, зачем ростовчане начнут массово сдавать бутылки
Сегодня, 07:12
В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы
Сегодня, 06:02
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
Сегодня, 04:59
Рыбак из Ростовской области поразил всех пойманным карпом
Сегодня, 04:47