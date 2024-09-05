В Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Трагедия произошла 1 сентября. 54-летний житель Нижегородской области работал электромехаником на пароходе. Когда баржа находилась на территории Ростовской области, мужчина вышел на палубу и упал за борт.
Электромеханика сразу заметил старший помощник капитана. Он остановил двигатель плавсредства. В это время другие члены экипажа бросили мужчине спасательный круг и лодку. Нижегородца удалось вытащить из водоема, однако он был уже без признаков жизни.
Работники местной государственной трудовой инспекции считают произошедшее несчастным случаем. Ведомство выясняет все детали и причины гибели человека.
Ранее дончанка попала под поезд в Ростовской области. От сильного удара ей оторвало голову.