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В Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода

В Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода

5 сентября 2024, 07:21
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода
Житель Нижегородской области утонул вовремя работы на барже в Ростовской области, информирует региональный Роструд.

Трагедия произошла 1 сентября. 54-летний житель Нижегородской области работал электромехаником на пароходе. Когда баржа находилась на территории Ростовской области, мужчина вышел на палубу и упал за борт.

Электромеханика сразу заметил старший помощник капитана. Он остановил двигатель плавсредства. В это время другие члены экипажа бросили мужчине спасательный круг и лодку. Нижегородца удалось вытащить из водоема, однако он был уже без признаков жизни.

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Работники местной государственной трудовой инспекции считают произошедшее несчастным случаем. Ведомство выясняет все детали и причины гибели человека.

Ранее дончанка попала под поезд в Ростовской области. От сильного удара ей оторвало голову.

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