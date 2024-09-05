В Ростовской области цены на мед выросли пости вдвое

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
На территории донского региона в полтора раза подскочили цены на некоторые виды меда. Если раньше оптовая стоимость акациевого меда составляла примерно 320 рублей, то сейчас — 600 рублей. Майский и липовый в прошлом году продавали по 280 рублей. Теперь же он обойдется в 450 рублей за килограмм. Цены на мед из подсолнечника пока что не изменились, обычно они поднимаются ближе к весне.
Пчеловод рассказал, что есть две основные причины подорожания. Первая — погодные условия. Сначала в Ростовскую область пришла теплая весна, что привело к раннему цветению акации. Позже на регион обрушились заморозки. Из-за этого пчелы не успели переопылить деревья. Летом вообще началась засуха. Степная трава плохо цвела, а подсолнечники выгорели.
Второй причиной стала массовая гибель пчел. В Октябрьском районе потравили примерно 90% этих насекомых. Сейчас низкокачественные китайские пестициды губят пчел по всей стране.
Добавим, что розничную цену пытаются не завышать, однако из-за этого пчеловоды несут большие убытки.
Ранее в Ростове-на-Дону цены на проживание в отелях взлетели до девяти тысяч рублей за ночь.