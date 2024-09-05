В Ростовской области цены на мед выросли пости вдвое

На территории донского региона в полтора раза подскочили цены на некоторые виды меда. Если раньше оптовая стоимость акациевого меда составляла примерно 320 рублей, то сейчас — 600 рублей. Майский и липовый в прошлом году продавали по 280 рублей. Теперь же он обойдется в 450 рублей за килограмм. Цены на мед из подсолнечника пока что не изменились, обычно они поднимаются ближе к весне.