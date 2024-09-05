В школу Ростова стали массово закупать винтовки

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Пневматическое оружие понадобилось ростовской ДЮСШ № 1 (прим. — детско-юношеская спортивная школа) по легкой атлетике. Спортивное учреждение на Северном хочет приобрести несколько пистолетов и винтовки. Речь идет об одном пистолете марки Umarex LP 400 CARBON RE M, двух — марки Walther LP400 Club Re/Li GRIFF S-L CARBON. Винтовок в списке заказа больше всего: пять штук Walther LG400 Universal. Последние стоят по 150 тысяч рублей в среднем по России. Пистолеты обойдутся в 300-500 тысяч рублей за Umarex и примерно столько же за Walther LP400 Club Re/Li GRIFF S-L CARBON.
Если взять максимальную центу спортивного инвентаря, общая цена составит 2,3 миллиона рублей — именно столько и предлагает школа. Однако в оплату должны войти еще расходы подрядчика на логистику и разгрузку, упаковку, страховку, налоги, таможенные пошлины и прочие платежи. В таком случае исполнителю будет невыгодно заключать контракт. Не исключено, что желающих так и не найдется, а заказчику придется заново размещать тендер с увеличенной ценой.
Ранее RostovGazeta сообщала о поставке вакцин от гриппа для жителей Ростовской области.