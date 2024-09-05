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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В спортивную школу Ростова стали закупать винтовки

В школу Ростова стали массово закупать винтовки

5 сентября 2024, 13:39
Фото: wikimedia.org
В спортивную школу Ростова стали закупать винтовки

На винтовки для спортшколы Ростова потратят свыше 2 млн рублей

Из бюджета Ростова выделили больше двух миллионов рублей на покупку винтовок для спортшколы, следует из документов на сайте госзакупок.

Пневматическое оружие понадобилось ростовской ДЮСШ № 1 (прим. — детско-юношеская спортивная школа) по легкой атлетике. Спортивное учреждение на Северном хочет приобрести несколько пистолетов и винтовки. Речь идет об одном пистолете марки Umarex LP 400 CARBON RE M, двух — марки Walther LP400 Club Re/Li GRIFF S-L CARBON. Винтовок в списке заказа больше всего: пять штук Walther LG400 Universal. Последние стоят по 150 тысяч рублей в среднем по России. Пистолеты обойдутся в 300-500 тысяч рублей за Umarex и примерно столько же за Walther LP400 Club Re/Li GRIFF S-L CARBON.

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Если взять максимальную центу спортивного инвентаря, общая цена составит 2,3 миллиона рублей — именно столько и предлагает школа. Однако в оплату должны войти еще расходы подрядчика на логистику и разгрузку, упаковку, страховку, налоги, таможенные пошлины и прочие платежи. В таком случае исполнителю будет невыгодно заключать контракт. Не исключено, что желающих так и не найдется, а заказчику придется заново размещать тендер с увеличенной ценой.

Ранее RostovGazeta сообщала о поставке вакцин от гриппа для жителей Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Общество#Госзакупки#Бюджет#Ростов#Пневматическое оружие#Спортивная школа#Винтовки#Легкая атлетика#Пистолеты
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