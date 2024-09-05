В школу Ростова стали массово закупать винтовки

Пневматическое оружие понадобилось ростовской ДЮСШ № 1 (прим. — детско-юношеская спортивная школа) по легкой атлетике. Спортивное учреждение на Северном хочет приобрести несколько пистолетов и винтовки. Речь идет об одном пистолете марки Umarex LP 400 CARBON RE M, двух — марки Walther LP400 Club Re/Li GRIFF S-L CARBON. Винтовок в списке заказа больше всего: пять штук Walther LG400 Universal. Последние стоят по 150 тысяч рублей в среднем по России. Пистолеты обойдутся в 300-500 тысяч рублей за Umarex и примерно столько же за Walther LP400 Club Re/Li GRIFF S-L CARBON.