Василий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова

— Василий Юрьевич, планируют ли в Ростове продлевать набережную? Или поговорили и забыли об этом? Или снова там будут строить элитные высотки? — поинтересовалась женщина. Ведь обещала администрация не давать разрешение на застройку на набережной, тем не менее строится там сейчас большой жилищный комплекс.