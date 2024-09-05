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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Василий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова

Василий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова

5 сентября 2024, 16:04
Фото: 1MI
Василий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова
Губернатор Ростовской области рассказал о продлении набережной Ростова в два раза — до 13-й Линии в Нахичевани, об этом Василий Голубев сообщил во время прямой линии.

 

Речь о набережной зашла после вопроса одной из ростовчанок. Женщина переживала об очередной застройке ЖК, которая испортит весь вид. Горожанка предположила, что после строительства набережную так и не продлят, как собирались ранее.

— Василий Юрьевич, планируют ли в Ростове продлевать набережную? Или поговорили и забыли об этом? Или снова там будут строить элитные высотки? — поинтересовалась женщина. Ведь обещала администрация не давать разрешение на застройку на набережной, тем не менее строится там сейчас большой жилищный комплекс.

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Глава региона рассказал, что планы никуда не делись. Увеличить набережную хотят в два раза.

— Планируем продление вплоть до 13-й Линии. Разбиваем это на два этапа. Никто об этом не забыл, — отметил Василий Голубев. — Существующая набережная воспринимается и люди ее любят основательно.

Помимо продления, в планах — перенос Ростовского порта, расположенного по адресу: улица Береговая, 30. Он находится напротив стелы, за Театральной площадью. Как только порт перенесут в промзону Левого берега, на его месте вырастит очередной ЖК.

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#Евгения Волкова#Общество#ЖК#Строительство#Ростовский порт#Ростов#Василий Голубев#Администрация#Набережная#Продление
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