Василий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Речь о набережной зашла после вопроса одной из ростовчанок. Женщина переживала об очередной застройке ЖК, которая испортит весь вид. Горожанка предположила, что после строительства набережную так и не продлят, как собирались ранее.
— Василий Юрьевич, планируют ли в Ростове продлевать набережную? Или поговорили и забыли об этом? Или снова там будут строить элитные высотки? — поинтересовалась женщина. Ведь обещала администрация не давать разрешение на застройку на набережной, тем не менее строится там сейчас большой жилищный комплекс.
Глава региона рассказал, что планы никуда не делись. Увеличить набережную хотят в два раза.
— Планируем продление вплоть до 13-й Линии. Разбиваем это на два этапа. Никто об этом не забыл, — отметил Василий Голубев. — Существующая набережная воспринимается и люди ее любят основательно.
Помимо продления, в планах — перенос Ростовского порта, расположенного по адресу: улица Береговая, 30. Он находится напротив стелы, за Театральной площадью. Как только порт перенесут в промзону Левого берега, на его месте вырастит очередной ЖК.