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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Вместо Ростовского порта построят очередной ЖК

Вместо Ростовского порта построят крупный ЖК

5 сентября 2024, 12:03
Фото: rostovgazeta.ru
Вместо Ростовского порта построят очередной ЖК
После переноса Ростовского порта на левый берег Дона освободившийся участок земли застроят жилыми домами, сообщает РБК.

Мощности Ростовского порта собираются полностью перенести в промзону «Заречная» с 2022 года. Тогда же начали и реализовать проект, который состоит из двух этапов. По плану к концу 2024 года проектная документация должна пройти экспертизу, а вся практическая часть завершится в 2025 году.

После этого можно будет приступать к застройке освободившегося клочка земли, который находится у реки Дон прямо за стелой на Театральной площади. Адрес будущего жилья — улица Береговая, 30. Согласно кадастровой карте, гидротехнические сооружения занимают около 230 гектаров (это порядка 2,3 миллиона квадратных метров).

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Средняя площадь одной многоэтажки с четырьмя подъездами и придомовой территорией составляет порядка 13 тысяч квадратных метров. А значит, можно разместить десятки таких домов. Помимо жилья, планируют построить детские сады, школы, парки и зоны для досуга.

Первый этап мастер-плана и финансовую модель жилого квартала намерены представить администрации Ростова в конце сентября.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#ЖК#Многоэтажные дома#Перенос порта#Инфраструктура#Земельный участок#Застройка#Промзона#Гидротехнические сооружения#Экспертиза документации
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