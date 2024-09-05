Вместо Ростовского порта построят крупный ЖК

Мощности Ростовского порта собираются полностью перенести в промзону «Заречная» с 2022 года. Тогда же начали и реализовать проект, который состоит из двух этапов. По плану к концу 2024 года проектная документация должна пройти экспертизу, а вся практическая часть завершится в 2025 году.