Вместо Ростовского порта построят крупный ЖК

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Мощности Ростовского порта собираются полностью перенести в промзону «Заречная» с 2022 года. Тогда же начали и реализовать проект, который состоит из двух этапов. По плану к концу 2024 года проектная документация должна пройти экспертизу, а вся практическая часть завершится в 2025 году.
После этого можно будет приступать к застройке освободившегося клочка земли, который находится у реки Дон прямо за стелой на Театральной площади. Адрес будущего жилья — улица Береговая, 30. Согласно кадастровой карте, гидротехнические сооружения занимают около 230 гектаров (это порядка 2,3 миллиона квадратных метров).
Средняя площадь одной многоэтажки с четырьмя подъездами и придомовой территорией составляет порядка 13 тысяч квадратных метров. А значит, можно разместить десятки таких домов. Помимо жилья, планируют построить детские сады, школы, парки и зоны для досуга.
Первый этап мастер-плана и финансовую модель жилого квартала намерены представить администрации Ростова в конце сентября.