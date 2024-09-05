Возле здания суда в Ростове скапливается мусор из-за установленных на дороге жбанов

Также в администрации прояснился и вопрос о том, куда делся большой жбан для крупногабаритных отходов. Оказалось, что жбаны для КГО (как объяснили в администрации, такой жбан называют «мульда») ставят, в основном, на строительных площадках. Поэтому вместо большого жбана, согласно муниципальному контракту, на контейнерной площадке был сделан двойной отсек под КГО. Однако сегодня его уже нет.