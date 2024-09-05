Возле здания суда в Ростове скапливается мусор из-за установленных на дороге жбанов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Проживающие в Пролетарском районе Ростова рассказывают, что прежде на углу Налбандяна и 22-й Линии в Ростове была благоустроенная контейнерная площадка.
По словам людей, на выделенной территории стояло семь контейнеров и единственный на весь район большой бак для крупногабаритного мусора. Площадка была огорожена забором с закрытыми воротами, имела крышу.
Но в ближайшем к контейнерной площадке здании, предприниматель открыл автосервис, шиномонтаж и мойку машин. Для этого территорию даже благоустроили по-новому — передвинули бордюр, сделали большой тротуар. Однако с этими работами исчезла и контейнерная площадка.
Теперь, по словам горожан, весь тротуар заставлен машинами. А мусорные жбаны с контейнерной площадки «расселили» по улицам.
«Два контейнера на колесиках поставили к зданию мирового суда — прямо на проезжую часть возле пешеходного перехода на перекрестке. Выбрасывать крупногабаритный мусор стало некуда. Теперь возле контейнеров постоянно скапливаются свалки — валяются старые матрасы, шины», — отмечает жительница района Ольга.
Еще два контейнера, по словам собеседницы, перенесли на 24-ую Линию — точно также, бросив на дороге.
Люди недоумевают, почему владельцу сервиса разрешили убрать контейнерную площадку?
В Управлении ЖКХ администрации Пролетарского района корреспондента RostovGazeta перенаправили в отдел благоустройства. Заместитель директора по вопросам благоустройства объяснила, что контейнерную площадку на этой территории убрали «в связи с пожароопасностью и нарушениями всех СанПиНов».
«У нас был миллион жалоб, чтобы ее убрать потому, что там тоже регулярно образовывался свалочный очаг», — подчеркнула замдиректора отдела.
Также в администрации прояснился и вопрос о том, куда делся большой жбан для крупногабаритных отходов. Оказалось, что жбаны для КГО (как объяснили в администрации, такой жбан называют «мульда») ставят, в основном, на строительных площадках. Поэтому вместо большого жбана, согласно муниципальному контракту, на контейнерной площадке был сделан двойной отсек под КГО. Однако сегодня его уже нет.
Ранее, RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором.