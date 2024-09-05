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Мусорные жбаны установили возле здания суда на дороге у перекрестка в Ростове

Возле здания суда в Ростове скапливается мусор из-за установленных на дороге жбанов

5 сентября 2024, 12:47
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Мусорные жбаны установили возле здания суда на дороге у перекрестка в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратились жители Пролетарского района. Люди возмущены — благоустроенную контейнерную площадку ликвидировали, а вместо нее два мусорных жбана выкатили на дорогу к зданию мирового суда. И теперь здесь копится мусор.

Проживающие в Пролетарском районе Ростова рассказывают, что прежде на углу Налбандяна и 22-й Линии в Ростове была благоустроенная контейнерная площадка.

По словам людей, на выделенной территории стояло семь контейнеров и единственный на весь район большой бак для крупногабаритного мусора. Площадка была огорожена забором с закрытыми воротами, имела крышу.

Но в ближайшем к контейнерной площадке здании, предприниматель открыл автосервис, шиномонтаж и мойку машин. Для этого территорию даже благоустроили по-новому — передвинули бордюр, сделали большой тротуар. Однако с этими работами исчезла и контейнерная площадка.

Теперь, по словам горожан, весь тротуар заставлен машинами. А мусорные жбаны с контейнерной площадки «расселили» по улицам.

«Два контейнера на колесиках поставили к зданию мирового суда — прямо на проезжую часть возле пешеходного перехода на перекрестке. Выбрасывать крупногабаритный мусор стало некуда. Теперь возле контейнеров постоянно скапливаются свалки — валяются старые матрасы, шины», — отмечает жительница района Ольга.
Два контейнера установили на дороге возле здания суда в Ростове Два контейнера установили на дороге возле здания суда в Ростове
Установленные на дороге возле перекрестка контейнеры в Ростове Установленные на дороге возле перекрестка контейнеры в Ростове
Теперь рядом с местом бывшей контейнерной площадкой висит объявление о том, что свалка мусора запрещена. Здесь и размещен сервис, оказывающий услуги автовладельцам.Теперь рядом с местом бывшей контейнерной площадкой висит объявление о том, что свалка мусора запрещена. Здесь и размещен сервис, оказывающий услуги автовладельцам.
Два контейнера установили на дороге возле здания суда в Ростове
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Еще два контейнера, по словам собеседницы, перенесли на 24-ую Линию — точно также, бросив на дороге.

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Люди недоумевают, почему владельцу сервиса разрешили убрать контейнерную площадку?

В Управлении ЖКХ администрации Пролетарского района корреспондента RostovGazeta перенаправили в отдел благоустройства. Заместитель директора по вопросам благоустройства объяснила, что контейнерную площадку на этой территории убрали «в связи с пожароопасностью и нарушениями всех СанПиНов».

«У нас был миллион жалоб, чтобы ее убрать потому, что там тоже регулярно образовывался свалочный очаг», — подчеркнула замдиректора отдела.
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Также в администрации прояснился и вопрос о том, куда делся большой жбан для крупногабаритных отходов. Оказалось, что жбаны для КГО (как объяснили в администрации, такой жбан называют «мульда») ставят, в основном, на строительных площадках. Поэтому вместо большого жбана, согласно муниципальному контракту, на контейнерной площадке был сделан двойной отсек под КГО. Однако сегодня его уже нет.

Ранее, RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором.

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