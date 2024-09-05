Все виды топлива подорожали в Ростовской области

Ценник на бензин АИ-95 достиг 59,96 рубля. Стоимость увеличилась незначительно всего на четыре копейки. Топливо марки АИ-98 и выше стоит 71,83 рубля, что на 30 копеек превышает ту цену, которая была в конце августа.