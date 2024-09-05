Все виды топлива подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Согласно данным ведомства на 2 сентября, средняя цена на бензина в Ростовской области составляет 59 рублей и 8 копеек. Горючее марки АИ-92 обойдется подорожало до 53,58 рубля.
Ценник на бензин АИ-95 достиг 59,96 рубля. Стоимость увеличилась незначительно всего на четыре копейки. Топливо марки АИ-98 и выше стоит 71,83 рубля, что на 30 копеек превышает ту цену, которая была в конце августа.
Стоимость дизельного топлива почти не изменилась. Теперь его можно купить в среднем за 62,80 рубля.
Ранее стало известно, что власти донского региона распродают иномарки по низким ценам. Все желающие могут побороться за семь автомобилей на аукционе.