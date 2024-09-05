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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Росстат показал, как за неделю изменились цены на бензин в Ростовской области

Все виды топлива подорожали в Ростовской области

5 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Росстат показал, как за неделю изменились цены на бензин в Ростовской области
В Ростовской области продолжают постепенно расти цены на все виды топлива, информирует Росстат.

Согласно данным ведомства на 2 сентября, средняя цена на бензина в Ростовской области составляет 59 рублей и 8 копеек. Горючее марки АИ-92 обойдется подорожало до 53,58 рубля.

Ценник на бензин АИ-95 достиг 59,96 рубля. Стоимость увеличилась незначительно всего на четыре копейки. Топливо марки АИ-98 и выше стоит 71,83 рубля, что на 30 копеек превышает ту цену, которая была в конце августа.

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Стоимость дизельного топлива почти не изменилась. Теперь его можно купить в среднем за 62,80 рубля.

Ранее стало известно, что власти донского региона распродают иномарки по низким ценам. Все желающие могут побороться за семь автомобилей на аукционе.

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