ВТБ назвал задачи по интеграции с РНКБ

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По словам топ-менеджера, сегодня цель ВТБ в Крыму — организовать успешную интеграцию, которая будет выгодна всем клиентам РНКБ.
«У нас есть три самые главные задачи в Крыму, как в обслуживании физических лиц, так и в обслуживании юридических лиц. Первое — сделать так, чтобы переход с бренда РНКБ на ВТБ прошел максимально бесшовно, максимально незаметно для клиентов. Никаких сложных процедур перехода клиентам совершать не планируется — их обслуживание плавно перейдет в ВТБ. Вторая задача, которая важна и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, — это продолжать повышать доступность финансовых услуг для населения. В этом смысле мы в Крыму будем опережающими темпами развивать наш сервис доставки банковских продуктов. Сейчас этого сервиса у РНКБ нет. И третья задача — это сохранение команды. У РНКБ очень профессиональная команда», — сказал Георгий Горшков.
Спикер уточнил, что курьерская доставка банковских продуктов ВТБ в Крыму будет запущена до конца года.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.