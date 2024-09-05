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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

ВТБ назвал задачи по интеграции с РНКБ

ВТБ назвал задачи по интеграции с РНКБ

5 сентября 2024, 14:23
Фото: 1MI
Сейчас основные задачи ВТБ в Крыму — обеспечить бесшовный переход клиентов, запустить курьерскую доставку и сохранить команду РНКБ. Об этом заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2024.

По словам топ-менеджера, сегодня цель ВТБ в Крыму — организовать успешную интеграцию, которая будет выгодна всем клиентам РНКБ.

«У нас есть три самые главные задачи в Крыму, как в обслуживании физических лиц, так и в обслуживании юридических лиц. Первое — сделать так, чтобы переход с бренда РНКБ на ВТБ прошел максимально бесшовно, максимально незаметно для клиентов. Никаких сложных процедур перехода клиентам совершать не планируется — их обслуживание плавно перейдет в ВТБ. Вторая задача, которая важна и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, — это продолжать повышать доступность финансовых услуг для населения. В этом смысле мы в Крыму будем опережающими темпами развивать наш сервис доставки банковских продуктов. Сейчас этого сервиса у РНКБ нет. И третья задача — это сохранение команды. У РНКБ очень профессиональная команда», — сказал Георгий Горшков.

Спикер уточнил, что курьерская доставка банковских продуктов ВТБ в Крыму будет запущена до конца года.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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