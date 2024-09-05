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Жители дома в Ростове почти месяц сидят без горячей воды из-за поломки бойлера

Ростовчане рассказали, почему почти месяц вынуждены жить без горячей воды

5 сентября 2024, 10:40
Фото: Яндекс. Карты
Жители дома в Ростове почти месяц сидят без горячей воды из-за поломки бойлера
В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на Казахской, 87/2 в Ростове. Люди сообщили, что из-за поломки бойлера в их доме уже почти месяц нет горячей воды. Когда она появится — собственники жилья не понимают.

В доме сломался бойлер

Около месяца назад жители дома на Казахской, 87/2 в Ростове услышали сильный грохот. Оказалось, что рухнул бойлер. Дом остался без горячей воды. Прошел почти месяц. Но за это время, по словам жильцов, управляющая компания не сделала ничего — не составила акт, не осмотрела бойлер.

«Вчера, 4 сентября, у нас прошло общедомовое собрание. Но на нем не было начальника ЖЭУ-14. Пришел слесарь и еще один сотрудник. Сказали, что собственники квартир должны за свой счет покупать бойлер. Предоставили нам смету на сумму более 347 тысяч рублей. Дескать, мы должны собрать деньги, и только потом эту проблему решат», — рассказывает одна из жильцов Мария.

По ее словам, акт обследования бойлера представителями управляющей организации не был предоставлен. Собственники квартир самостоятельно спускались в подвал и увидели, что бойлер упал, а подставки сгнили.

«То есть бойлер упал из-за его обслуживания! Вода в подвале до сих пор продолжает течь, капает на пол подвала, а это опасно подмытием», — жалуются жильцы.

Ростовчане добавляют, что общедомовое собрание так ничем и не закончилось. Не составлен протокол, не появилось понимание, когда в дом вернется горячая вода. Люди переживают, что оперативно собрать такую сумму средств дому попросту не удастся. И они останутся в холодный период без горячей воды.

«Выяснилось, что где-то у нас не подведены трубы, что у некоторых стоят свои бойлеры. Есть в доме и асоциальные личности, которые однозначно не будут платить. И все это ляжет финансовым бременем на остальных?» — переживают жильцы дома.
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Не составлен протокол, не появилось понимание, когда в дом вернется горячая вода.Не составлен протокол, не появилось понимание, когда в дом вернется горячая вода.
Не составлен протокол, не появилось понимание, когда в дом вернется горячая вода.
Фото: 1MI

К слову, похожая ситуация с поломкой бойлера ранее произошла в другом доме — на проспекте 40-летия Победы, 63/11. Корреспондент RostovGazeta связался с его жильцами и выяснил, что бойлер им заменили абсолютно бесплатно.

«Наша управляющая компания сделала все сама. С нас не взяли ни копейки за замену бойлера», — сообщили проживающие в доме.
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Разъяснить ситуацию в управляющей компании ООО «Коммунальщик Дона» RostovGazeta не удалось. Там, ожидаемо, не ответили на телефонный звонок. Также не сняли трубку и при звонке на мобильный номер ЖЭУ-14. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

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Кто должен платить за установку бойлера в доме

Согласно информации в Сети, если в доме сломался бойлер, то его замена осуществляется за счет собственников. Однако, как выяснилось, не все так однозначно.

Юрист, адвокат Антон Габович объясняет, что если бойлер относится к общему имуществу дома, то управляющая компания должна его отремонтировать самостоятельно за свой счет. Совсем другое дело, если водонагреватель установлен в квартирах — тогда его ремонтируют сами жильцы.

управляющая компания должна отремонтировать бойлер самостоятельно, за свой счетуправляющая компания должна отремонтировать бойлер самостоятельно, за свой счет
управляющая компания должна отремонтировать бойлер самостоятельно, за свой счет
Фото: 1MI

Эксперт в сфере ЖКХ, представитель общественной организации Елена Алексеева отмечает, что главный вопрос в случае поломки бойлера заключается не в том, за чей счет его устанавливать.

«А в том, что если, как говорят жильцы, прогнили подставки, и из-за этого бойлер поломался, то это однозначно вина управляющей компании. Люди правильно обратили внимание на то, что бойлер в свое время обслуживали не должным образом», — объясняет эксперт.

По словам собеседницы, услугу на обслуживание системы водоподготовки горячей воды оказывает исполнитель — то есть управляющая компания. И если исполнитель плохо осуществлял содержание общего имущества, то ему и надо задавать вопросы. Два раза в год, в весенний и осенний период, должен проводится осмотр. И если он проводился, то куда смотрели специалисты, раз вовремя не заметили подгнивание подставок?

Эксперт подчеркивает, что у бойлера есть срок эксплуатации. Когда он закончился, оборудование нужно заменять. Тогда замена идет за счет собственников жилья. Но с маленькой оговоркой — для этого жители не должны дополнительно собирать деньги.

«Замена осуществляется за счет средств текущего ремонта, которые собирают собственники, оплачивая графу в квитанции. Если средств текущего ремонта не хватает, а такие случаи были в судебной практике, то управляющая компания все-равно должна оказать услугу — обеспечить дом подачей горячей воды. Соответственно, обеспечить дом бойлером», — уточняет Елена Алексеева.

Для оказания услуги, как добавляет эксперт, УК обязана найти средства, даже если у людей нет требуемой суммы на счету.

«Например, управляющая компания может взять кредит в банке. Конечно, потом проценты по кредиту будут выставлять жителям отдельной строкой в квитанции. Но отказывать в установке бойлера и ждать, когда люди соберут требуемую сумму денег — не правильно», — говорит представитель общественной организации.

Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за аварийного состояния дома в Гуково, люди вынуждены спать по очереди.

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