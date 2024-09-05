Ростовчане рассказали, почему почти месяц вынуждены жить без горячей воды

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Около месяца назад жители дома на Казахской, 87/2 в Ростове услышали сильный грохот. Оказалось, что рухнул бойлер. Дом остался без горячей воды. Прошел почти месяц. Но за это время, по словам жильцов, управляющая компания не сделала ничего — не составила акт, не осмотрела бойлер.
«Вчера, 4 сентября, у нас прошло общедомовое собрание. Но на нем не было начальника ЖЭУ-14. Пришел слесарь и еще один сотрудник. Сказали, что собственники квартир должны за свой счет покупать бойлер. Предоставили нам смету на сумму более 347 тысяч рублей. Дескать, мы должны собрать деньги, и только потом эту проблему решат», — рассказывает одна из жильцов Мария.
По ее словам, акт обследования бойлера представителями управляющей организации не был предоставлен. Собственники квартир самостоятельно спускались в подвал и увидели, что бойлер упал, а подставки сгнили.
«То есть бойлер упал из-за его обслуживания! Вода в подвале до сих пор продолжает течь, капает на пол подвала, а это опасно подмытием», — жалуются жильцы.
Ростовчане добавляют, что общедомовое собрание так ничем и не закончилось. Не составлен протокол, не появилось понимание, когда в дом вернется горячая вода. Люди переживают, что оперативно собрать такую сумму средств дому попросту не удастся. И они останутся в холодный период без горячей воды.
«Выяснилось, что где-то у нас не подведены трубы, что у некоторых стоят свои бойлеры. Есть в доме и асоциальные личности, которые однозначно не будут платить. И все это ляжет финансовым бременем на остальных?» — переживают жильцы дома.
К слову, похожая ситуация с поломкой бойлера ранее произошла в другом доме — на проспекте 40-летия Победы, 63/11. Корреспондент RostovGazeta связался с его жильцами и выяснил, что бойлер им заменили абсолютно бесплатно.
«Наша управляющая компания сделала все сама. С нас не взяли ни копейки за замену бойлера», — сообщили проживающие в доме.
Разъяснить ситуацию в управляющей компании ООО «Коммунальщик Дона» RostovGazeta не удалось. Там, ожидаемо, не ответили на телефонный звонок. Также не сняли трубку и при звонке на мобильный номер ЖЭУ-14. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Согласно информации в Сети, если в доме сломался бойлер, то его замена осуществляется за счет собственников. Однако, как выяснилось, не все так однозначно.
Юрист, адвокат Антон Габович объясняет, что если бойлер относится к общему имуществу дома, то управляющая компания должна его отремонтировать самостоятельно за свой счет. Совсем другое дело, если водонагреватель установлен в квартирах — тогда его ремонтируют сами жильцы.
Эксперт в сфере ЖКХ, представитель общественной организации Елена Алексеева отмечает, что главный вопрос в случае поломки бойлера заключается не в том, за чей счет его устанавливать.
«А в том, что если, как говорят жильцы, прогнили подставки, и из-за этого бойлер поломался, то это однозначно вина управляющей компании. Люди правильно обратили внимание на то, что бойлер в свое время обслуживали не должным образом», — объясняет эксперт.
По словам собеседницы, услугу на обслуживание системы водоподготовки горячей воды оказывает исполнитель — то есть управляющая компания. И если исполнитель плохо осуществлял содержание общего имущества, то ему и надо задавать вопросы. Два раза в год, в весенний и осенний период, должен проводится осмотр. И если он проводился, то куда смотрели специалисты, раз вовремя не заметили подгнивание подставок?
Эксперт подчеркивает, что у бойлера есть срок эксплуатации. Когда он закончился, оборудование нужно заменять. Тогда замена идет за счет собственников жилья. Но с маленькой оговоркой — для этого жители не должны дополнительно собирать деньги.
«Замена осуществляется за счет средств текущего ремонта, которые собирают собственники, оплачивая графу в квитанции. Если средств текущего ремонта не хватает, а такие случаи были в судебной практике, то управляющая компания все-равно должна оказать услугу — обеспечить дом подачей горячей воды. Соответственно, обеспечить дом бойлером», — уточняет Елена Алексеева.
Для оказания услуги, как добавляет эксперт, УК обязана найти средства, даже если у людей нет требуемой суммы на счету.
«Например, управляющая компания может взять кредит в банке. Конечно, потом проценты по кредиту будут выставлять жителям отдельной строкой в квитанции. Но отказывать в установке бойлера и ждать, когда люди соберут требуемую сумму денег — не правильно», — говорит представитель общественной организации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за аварийного состояния дома в Гуково, люди вынуждены спать по очереди.