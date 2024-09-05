Ростовчане рассказали, почему почти месяц вынуждены жить без горячей воды

По словам собеседницы, услугу на обслуживание системы водоподготовки горячей воды оказывает исполнитель — то есть управляющая компания. И если исполнитель плохо осуществлял содержание общего имущества, то ему и надо задавать вопросы. Два раза в год, в весенний и осенний период, должен проводится осмотр. И если он проводился, то куда смотрели специалисты, раз вовремя не заметили подгнивание подставок?