Жители Ростовской области увидели стрельбу и обнаружили странное кладбище

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Ростове-на-Дону произошел конфликт, который привел к применению оружия и драке.
По информации группы «Это Ростов! Новости» в соцсетях, местный житель столкнулся с угрозами в свой адрес, после чего решил встретиться с обидчиками и начал их избивать. Тогда один из них вытащил нож и ранил нападавшего.
Очевидцы рассказали, что все успокоились после того, как раздался предупредительный выстрел из пистолета в воздух. А позже ситуацию прокомментировали в региональном УМВД.
В полиции сообщили, что проводится проверка по факту «нанесения гражданину колото-резанных ранений».
В Ростовской области обнаружили тысячи раков, выброшенных в лесной полосе. Они выглядели целыми и имели светло-розовый цвет. Автор публикации в соцсетях сделал предположение о том, что это остатки продукции неудавшегося бизнеса.
Жители региона высказывают мнение, что раки могут быть последствиями незаконного лова: «Возможно, дело рук браконьеров? Нужно провести проверку». Но официальной информации об этом не было.
После того как Ростовский порт переедет на левый берег реки Дон, на освободившейся территории планируют начать жилую застройку, информирует РБК.
Согласно плану, до конца 2024 года проектные документы должны будут пройти проверку, а весь практический этап работ должен завершиться в 2025 году.
После этого будет возможен старт застройки освободившейся территории у реки Дон, которая расположена позади стелы на Театральной площади. Адрес территории — улица Береговая, 30.
Обычно площадь одной многоэтажной жилой постройки с четырьмя подъездами и окружающей территорией составляет около 13 тысяч кв. м. Это позволяет разместить здесь множество таких зданий. Помимо жилья, планируется также возведение детских садов, учебных учреждений, зеленых зон и пространств для отдыха.