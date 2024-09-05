Жительница Ростовской области родила 12-го ребенка

Совсем недавно жительница станицы Мишкинская Аксайского района стала мамой в 12-й раз. На свет появилась девочка Регина весом 4,1 килограмма. Несмотря на большое количеств родов, ребенок и мама чувствуют себя хорошо. Всех своих малышей женщина родила в одном перинатальном центре.