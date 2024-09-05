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Published Сегодня, 08:22

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Жительница Ростовской области стала мамой в 12 раз

Жительница Ростовской области родила 12-го ребенка

5 сентября 2024, 08:22
Фото: Unsplash
Жительница Ростовской области стала мамой в 12 раз
В Ростове-на-Дону женщина родила 12-го ребенка. У многодетной семьи появилась еще одна девочка, сообщает областной перинатальный центр.

Совсем недавно жительница станицы Мишкинская Аксайского района стала мамой в 12-й раз. На свет появилась девочка Регина весом 4,1 килограмма. Несмотря на большое количеств родов, ребенок и мама чувствуют себя хорошо. Всех своих малышей женщина родила в одном перинатальном центре.

Врачи рассказали, что высокий паритет родов всегда сопровождается риском осложнений, например, кровотечением. Однако репродуктивное здоровье женщин находится под пристальным вниманием медиков.

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Добавим, что многодетная мать считает, что ребенок — это счастье. При этом важно, чтобы малыши были желанными. В этом году сразу семь детей пары пошли в школу.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра.

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