Жительница Ростовской области родила 12-го ребенка

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Совсем недавно жительница станицы Мишкинская Аксайского района стала мамой в 12-й раз. На свет появилась девочка Регина весом 4,1 килограмма. Несмотря на большое количеств родов, ребенок и мама чувствуют себя хорошо. Всех своих малышей женщина родила в одном перинатальном центре.
Врачи рассказали, что высокий паритет родов всегда сопровождается риском осложнений, например, кровотечением. Однако репродуктивное здоровье женщин находится под пристальным вниманием медиков.
Добавим, что многодетная мать считает, что ребенок — это счастье. При этом важно, чтобы малыши были желанными. В этом году сразу семь детей пары пошли в школу.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра.