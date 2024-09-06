Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Во время прямой линии он рассказал, что новая дорога необходима для разгрузки основной трассы. Дело в том, что трафик увеличивается каждый год.
Губернатор отметил, что вопрос относительно перспективы появления альтернативной дороги М-4 находится в ведении федерального центра. Он уточнил, что трасса не должна быть единственным сосредоточением транспорта со всех регионов страны.
В Ростовской области вскоре должна начаться реконструкция участка трассы М-4 «Дон», протяженностью 100 километров. Этот отрезок дороги простирается от Каменска-Шахтинского почти до самого Ростова. С сентября стартует подготовительный этап, который предшествует основной реконструкции.
Ранее Голубев анонсировал строительство второго моста на Стачки в Ростове-на-Дону.