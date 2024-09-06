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Updated Сегодня, 06:18

Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области

Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области

6 сентября 2024, 06:16
Фото: Donland.ru
Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области
В Ростовской области планируется построить дорогу, которая должна стать альтернативой М-4 «Дон», сообщил губернатор Василий Голубев.

Во время прямой линии он рассказал, что новая дорога необходима для разгрузки основной трассы. Дело в том, что трафик увеличивается каждый год.

Губернатор отметил, что вопрос относительно перспективы появления альтернативной дороги М-4 находится в ведении федерального центра. Он уточнил, что трасса не должна быть единственным сосредоточением транспорта со всех регионов страны.

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В Ростовской области вскоре должна начаться реконструкция участка трассы М-4 «Дон», протяженностью 100 километров. Этот отрезок дороги простирается от Каменска-Шахтинского почти до самого Ростова. С сентября стартует подготовительный этап, который предшествует основной реконструкции.

Ранее Голубев анонсировал строительство второго моста на Стачки в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дороги
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