rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Глава СК России поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом

Бастрыкин поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом

6 сентября 2024, 08:22
Фото: sledcom.ru
Глава СК России поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту кражи пожертвований для бойцов СВО в Ростовской области.

Происшествие случилось в Аксайском районе. В соцсетях 5 сентября появилось видео, на котором запечатлен момент кражи из магазина в садовом некоммерческом товариществе «Содружество». Видно, как трое мужчин вышли из такси и забрали из магазина коробку с деньгами.

Местные жители возмущены: они собственными силами собирали средства на помощь бойцов спецоперации. Волонтеры уже покупали таким образом коптеры и медикаменты на передовую. В этот раз в ящике собралось около восьми тысяч рублей. Мужчины забрали все подчистую.

«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила
Узнать подробнее

Теперь по факту кражи возбудят уголовное дело.

Ранее Александр Бастрыкин вмешался в дело о непристойном поведении таксиста. Он поручил главе Ростовского следкома Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и выяснить все детали инцидента.

Читайте также:
Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской областиПолиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВОПод Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Волонтеры#Кража#Аксайский район#Уголовное дело#Бойцы СВО#Воровство#СК России#Пожертвования#Глава СК России
Подпишитесь
Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии
Сегодня, 06:41
«Чуть не взорвался»: в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке
Сегодня, 06:52
На выходных в Ростовской области похолодает до +3
Сегодня, 06:40
Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области
Сегодня, 06:16
Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области
Сегодня, 05:33
Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября
Сегодня, 05:32