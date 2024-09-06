Бастрыкин поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Происшествие случилось в Аксайском районе. В соцсетях 5 сентября появилось видео, на котором запечатлен момент кражи из магазина в садовом некоммерческом товариществе «Содружество». Видно, как трое мужчин вышли из такси и забрали из магазина коробку с деньгами.
Местные жители возмущены: они собственными силами собирали средства на помощь бойцов спецоперации. Волонтеры уже покупали таким образом коптеры и медикаменты на передовую. В этот раз в ящике собралось около восьми тысяч рублей. Мужчины забрали все подчистую.
Теперь по факту кражи возбудят уголовное дело.
Ранее Александр Бастрыкин вмешался в дело о непристойном поведении таксиста. Он поручил главе Ростовского следкома Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и выяснить все детали инцидента.