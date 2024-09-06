Бастрыкин поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом

Местные жители возмущены: они собственными силами собирали средства на помощь бойцов спецоперации. Волонтеры уже покупали таким образом коптеры и медикаменты на передовую. В этот раз в ящике собралось около восьми тысяч рублей. Мужчины забрали все подчистую.