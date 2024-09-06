Буцаев: В Волгограде начала работу экостанция по раздельному сбору отходов

Каждая экостанция обладает уникальными характеристиками. Например, в Волгограде в витрине выставлен арт-объект, посвященный проблеме загрязнения рек. Вокруг пункта приема уложена плитка, состоящая на 30% из вторичного сырья. Причем весь этот пластик был собран на экостанции в Волжском, а всего в плитку было переработано более 1000 кг пластиковых отходов.