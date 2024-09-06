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Буцаев: В Волгограде начала работу экостанция по раздельному сбору отходов

Буцаев: В Волгограде начала работу экостанция по раздельному сбору отходов

6 сентября 2024, 14:56
Фото: reo.ru
В Волгограде открылась вторая в регионе экостанция, которая в круглосуточном режиме принимает 9 видов вторичного сырья. Объект открыла компания Grass.

Первый такой пункт, вошедший в Альбом лучших практик по раздельному накоплению отходов (РНО) Российского экологического оператора, работает в соседнем Волжском уже больше года.

Как пишет издание novostivolgograda.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в компании рады присутствию в регионе не только неравнодушных жителей, сортирующих отходы, но и социально ответственных предприятий, поддерживающих строительство комплексной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Интерес жителей Волжского к экопункту превзошел ожидания компании, инициировавшей его открытие, поэтому ею было принято решение о масштабировании проекта.

Каждая экостанция обладает уникальными характеристиками. Например, в Волгограде в витрине выставлен арт-объект, посвященный проблеме загрязнения рек. Вокруг пункта приема уложена плитка, состоящая на 30% из вторичного сырья. Причем весь этот пластик был собран на экостанции в Волжском, а всего в плитку было переработано более 1000 кг пластиковых отходов.

Обе экостанции оснащены солнечными панелями, что позволяет сократить использование энергии из невозобновляемых источников на 70%.

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов отметил, что создание удобных и современных пунктов для сбора вторичных ресурсов является важным шагом не только для улучшения инфраструктуры обращения с отходами, но и для формирования культуры раздельного сбора отходов, без которой невозможно быстро достичь высоких показателей по переработке.

Круглосуточно жители могут приносить на переработку картон, макулатуру, металл, алюминиевую, HDPE- и PET-упаковку, полипропилен, бытовую технику и текстиль.

В 2024 году Российский экологический оператор представил альбом лучших практик, который состоит из двух частей и описывает пункты сбора вторсырья в российских городах.

#Общество
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