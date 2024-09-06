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«Был слышен взрыв»: пожар на ГПЗ-10 в Ростове начал уничтожать машины

«Был слышен взрыв»: пожар на ГПЗ-10 в Ростове начал уничтожать машины

6 сентября 2024, 08:49
Фото: rostovgazeta.ru
«Был слышен взрыв»: пожар на ГПЗ-10 в Ростове начал уничтожать машины

На ГПЗ-10 в Ростове в Ростове сгорела фура «Деловых линий»

В Ростове-на-Дону в пятницу, 6 сентября, начался сильный пожар на территории ГПЗ-10, сообщили очевидцы корреспонденту RostovGazeta.

Местные жители рассказали, что перед пожар был слышен звук взрыва. По их словам, огонь полыхает в районе компании «Деловые линии».

Между тем, пламя успело охватить один из грузовиков. Он находится полностью в огне, с которым пока не удается справиться.

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«Был слышен взрыв»: пожар на ГПЗ-10 в Ростове начал уничтожать машины
Видео: rostovgazeta.ru

Пользователи в комментариях в соцсетях написали, что также горит большое количество поддонов. По информации регионального УМЧС, загорелся грузовик с переходом на строительные материалы, по оперативным данным на площади 300 квадратов.

Местные жители сейчас делятся в Интернете видео с места возгорания. Видно, что пламя успело охватить большую территорию.

Ранее в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке.

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