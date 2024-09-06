«Был слышен взрыв»: пожар на ГПЗ-10 в Ростове начал уничтожать машины

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Местные жители рассказали, что перед пожар был слышен звук взрыва. По их словам, огонь полыхает в районе компании «Деловые линии».
Между тем, пламя успело охватить один из грузовиков. Он находится полностью в огне, с которым пока не удается справиться.
Пользователи в комментариях в соцсетях написали, что также горит большое количество поддонов. По информации регионального УМЧС, загорелся грузовик с переходом на строительные материалы, по оперативным данным на площади 300 квадратов.
Местные жители сейчас делятся в Интернете видео с места возгорания. Видно, что пламя успело охватить большую территорию.
Ранее в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке.