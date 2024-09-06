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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

«Чуть не взорвался»: появилось видео загоревшегося в Ростове-на-Дону автобуса

«Чуть не взорвался»: в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке

6 сентября 2024, 06:52
Фото: 55.mchs.gov.ru
«Чуть не взорвался»: появилось видео загоревшегося в Ростове-на-Дону автобуса

Автобус сгорел в Ростове-на-Дону на Каменке

В Ростове-на-Дону утром в пятницу, 6 сентября, загорелся автобус, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Пожар начался на дороге на площади 2-й Пятилетки. По неизвестной причине вспыхнул автобус большой вместимости.

Пламя успело полностью охватить транспорт.

«Автобус №43 чуть не взорвался, на крыше было установлено газовое оборудование. Предварительно, пострадавших нет», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, как все происходило.

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Пламя успело полностью охватить транспорт.
Видео: ТГ канал rnd_my

«Водитель высадил людей, вызвал пожарных, сам бегал и пытался тушить. Но не получилось», — рассказали ростовчане.

По информации регионального УМЧС, возгорание удалось локализовать в 09:24 мск, а через несколько минут полностью ликвидировали пламя. Площадь пожара достигла 30 квадратных метров.

Ранее огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском.

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