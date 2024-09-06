«Чуть не взорвался»: в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Пожар начался на дороге на площади 2-й Пятилетки. По неизвестной причине вспыхнул автобус большой вместимости.
Пламя успело полностью охватить транспорт.
«Автобус №43 чуть не взорвался, на крыше было установлено газовое оборудование. Предварительно, пострадавших нет», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, как все происходило.
«Водитель высадил людей, вызвал пожарных, сам бегал и пытался тушить. Но не получилось», — рассказали ростовчане.
По информации регионального УМЧС, возгорание удалось локализовать в 09:24 мск, а через несколько минут полностью ликвидировали пламя. Площадь пожара достигла 30 квадратных метров.
Ранее огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском.