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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Депутат рассказал, почему 72 наблюдателя не допустили к выборам в Ростове

Депутат сообщил, что 72 наблюдателя не допустили к выборам в Госдуму в Ростове

6 сентября 2024, 09:04
Фото: donland.ru
Депутат рассказал, почему 72 наблюдателя не допустили к выборам в Ростове
Депутат городской думы Юрий Нерсесян сообщил RostovGazeta, как стартовал первый день голосования на довыборы депутата Госдумы в Ростове.

Утром 6 сентября в Ростове открылись избирательные участки. Началось голосование на дополнительных выборов депутата Государственной думы.

Однако, по словам депутата, накануне выборов, было принято постановление в дополнение к федеральному закону по поводу наблюдателей.

«Теперь наблюдателями на округе могут быть только те граждане, которые зарегистрированы на этом округе. А это, на мой взгляд, лишение прав людей на осуществление наблюдения и контроля за процессом голосования», — отмечает Юрий Нерсесян.
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Депутат подчеркивает, что это изменение действует на выборах в Госдуму в трех областях — в Ростовской, Брянской и Иркутской.

«Такое нововведение, по сути, превыше самого закона о том, что граждане Российской Федерации имеют право контролировать и участвовать в наблюдении, — делится мнением собеседник. — По поводу этой поправки мы вчера проиграли пять судов».

В итоге, по словам депутата, 72 наблюдателя не допустили к выборам.

«Половина участков в Ростове полупустые потому, что наблюдатели были прописаны в Кировском, Октябрьском и Советском районах Ростова», — резюмирует Юрий Нерсесян.

Ранее RostovGazeta сообщала, как известный многим донским жителям депутат Евгений Федяев признал свое поражение на выборах в 2023 году.

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