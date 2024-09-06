Депутат сообщил, что 72 наблюдателя не допустили к выборам в Госдуму в Ростове

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Утром 6 сентября в Ростове открылись избирательные участки. Началось голосование на дополнительных выборов депутата Государственной думы.
Однако, по словам депутата, накануне выборов, было принято постановление в дополнение к федеральному закону по поводу наблюдателей.
«Теперь наблюдателями на округе могут быть только те граждане, которые зарегистрированы на этом округе. А это, на мой взгляд, лишение прав людей на осуществление наблюдения и контроля за процессом голосования», — отмечает Юрий Нерсесян.
Депутат подчеркивает, что это изменение действует на выборах в Госдуму в трех областях — в Ростовской, Брянской и Иркутской.
«Такое нововведение, по сути, превыше самого закона о том, что граждане Российской Федерации имеют право контролировать и участвовать в наблюдении, — делится мнением собеседник. — По поводу этой поправки мы вчера проиграли пять судов».
В итоге, по словам депутата, 72 наблюдателя не допустили к выборам.
«Половина участков в Ростове полупустые потому, что наблюдатели были прописаны в Кировском, Октябрьском и Советском районах Ростова», — резюмирует Юрий Нерсесян.
Ранее RostovGazeta сообщала, как известный многим донским жителям депутат Евгений Федяев признал свое поражение на выборах в 2023 году.