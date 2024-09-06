Эколог Брыканов заявил, что частые пожары опасны для жителей Ростовской области

«Опаснее всего в пожарах выделяющийся угарный газ, который при обильном и длительном воздействии на организм может вызвать отравление. На открытой местности он улетучивается, но его взвесь в воздухе все равно может доставлять дискомфорт», — добавляет Дмитрий Брыканов.