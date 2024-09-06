Эколог Брыканов заявил, что частые пожары опасны для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
На прошлой неделе в Ростовской области произошло 409 пожаров, из которых 153 — ландшафтные. Такую статистику представили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Одними из самых мощных возгораний оказались пожары на нефтебазах под Пролетарском и в Каменском районе.
«Смог и запах гари от пожаров могут покрывать большие территории. Как таковые, сильной опасности они для человека не несут, но могут усугубить общее физическое состояние», — замечает эксперт.
По словам эколога, люди, живущие неподалеку от мест возгораний, могут ощущать резь, покраснение и сухость в глазах, жжение при дыхании, кашель, головную боль.
«Опаснее всего в пожарах выделяющийся угарный газ, который при обильном и длительном воздействии на организм может вызвать отравление. На открытой местности он улетучивается, но его взвесь в воздухе все равно может доставлять дискомфорт», — добавляет Дмитрий Брыканов.
Эколог не рекомендует находиться в зонах, подверженных возгораниям, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, маленьким детям, беременным.
Ранее RostovGazeta писала о том, что страшный пожар в Ростовской области, уничтожающий постройки, попал на видео.