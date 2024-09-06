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Updated Сегодня, 09:04

Эколог рассказал, чем частые пожары опасны для жителей Ростовской области

Эколог Брыканов заявил, что частые пожары опасны для жителей Ростовской области

6 сентября 2024, 09:02
Фото: 1MI
Эколог рассказал, чем частые пожары опасны для жителей Ростовской области
Смог и гарь могут сказаться на состоянии здоровья жителей районов, часто подверженных пожарам, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

На прошлой неделе в Ростовской области произошло 409 пожаров, из которых 153 — ландшафтные. Такую статистику представили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Одними из самых мощных возгораний оказались пожары на нефтебазах под Пролетарском и в Каменском районе.

«Смог и запах гари от пожаров могут покрывать большие территории. Как таковые, сильной опасности они для человека не несут, но могут усугубить общее физическое состояние», — замечает эксперт.

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По словам эколога, люди, живущие неподалеку от мест возгораний, могут ощущать резь, покраснение и сухость в глазах, жжение при дыхании, кашель, головную боль.

«Опаснее всего в пожарах выделяющийся угарный газ, который при обильном и длительном воздействии на организм может вызвать отравление. На открытой местности он улетучивается, но его взвесь в воздухе все равно может доставлять дискомфорт», — добавляет Дмитрий Брыканов.

Эколог не рекомендует находиться в зонах, подверженных возгораниям, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, маленьким детям, беременным.

Ранее RostovGazeta писала о том, что страшный пожар в Ростовской области, уничтожающий постройки, попал на видео.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Ландшафтный пожар
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