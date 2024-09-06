Эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Напомним, что в ближайшие сутки уровень воды в Дону, в устье водоема от Аксая до Азова, опустится до неблагоприятных отметок и ниже.
«Это обычная бытовая ситуация. Ничего критического в этом нет», — уверен Алексей Лебедев.
Тем не менее, по словам эколога, не исключено затруднение судоходства и появление проблем с водозабором.
«Водозабор же рассчитан на определенную глубину, а воды в Дону и так мало. Поэтому я не исключаю, что могут начаться перебои с водоснабжением, если накопленной воды станет недостаточно», — делится мнением эксперт.
Также, предупреждает эколог, опасное снижение уровня воды приводит к оголению многих прибрежных зон.
«Пересыхание прибрежных зон может негативно сказаться на биоресурсах — рыбе, раках. Конечно же, в этом случае будет гибель малька. Но это происходит периодически», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему очищение реки Дон носит эпизодический характер.