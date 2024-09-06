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Published Сегодня, 11:16

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Updated Сегодня, 11:18

Эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан

Эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан

6 сентября 2024, 11:16
Фото: rostovgazeta.ru
Эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан
Воду из Дона выдувает верховой восточный ветер, так называемая верховка. Происходит это практически ежегодно, с определенной периодичностью. И хотя ситуация не критическая, негативные последствия не исключены, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что в ближайшие сутки уровень воды в Дону, в устье водоема от Аксая до Азова, опустится до неблагоприятных отметок и ниже.

«Это обычная бытовая ситуация. Ничего критического в этом нет», — уверен Алексей Лебедев.
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Тем не менее, по словам эколога, не исключено затруднение судоходства и появление проблем с водозабором.

«Водозабор же рассчитан на определенную глубину, а воды в Дону и так мало. Поэтому я не исключаю, что могут начаться перебои с водоснабжением, если накопленной воды станет недостаточно», — делится мнением эксперт.
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Также, предупреждает эколог, опасное снижение уровня воды приводит к оголению многих прибрежных зон.

«Пересыхание прибрежных зон может негативно сказаться на биоресурсах — рыбе, раках. Конечно же, в этом случае будет гибель малька. Но это происходит периодически», — резюмирует эксперт.

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