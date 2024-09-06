Эколог рассказал, какие районы Ростовской области затопит осенью

«Некоторые районы области постоянно подвержены подтоплениям за счет стока грунтовых вод. Это часто происходит в низинных населенных пунктах в Азовском, Аксайском, Мясниковском, Сальском районах, в Батайске в частности», — рассказывает эксперт.