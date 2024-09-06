Эколог рассказал, какие районы Ростовской области затопит осенью

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Осенние ливни уже не за горами. Корреспондент RostovGazeta узнал у местного эксперта по экологии Дмитрия Брыканова, жителям каких районов Ростовской области следует внимательно следить за уровнем воды.
«Некоторые районы области постоянно подвержены подтоплениям за счет стока грунтовых вод. Это часто происходит в низинных населенных пунктах в Азовском, Аксайском, Мясниковском, Сальском районах, в Батайске в частности», — рассказывает эксперт.
В период активного выпадения осадков, добавляет Дмитрий Брыканов, риски подтопления увеличиваются.
«Грунтовые воды просто не дают возможности дождевой воде впитаться в землю. Потоки соединяются и могут размыть верхние слои почвы, спровоцировав сели и порчу фундаментов зданий», — говорит эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Голубев анонсировал новый ремонт трассы в Ростовской области.