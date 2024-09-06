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В Ростове судят экс-директора Авиаприборного завода в Батайске

Экс-директора Авиаприборного завода в Батайске судят за хищения при гособоронзаказе

6 сентября 2024, 20:13
Фото: 1MI
В Ростове судят экс-директора Авиаприборного завода в Батайске

В Ростове судят экс-директора Авиаприборного завода в Батайске

Экс-директор Авиаприборного ремонтного завода в Батайске предстал перед судом за хищение средств оборонного заказа, информация об этом размещена на сайте суда.

Слушание по делу Сослана Умарова началось в Советском районном суде Ростова. Его обвиняют сразу в трех эпизодах мошенничества, которые совершены с использованием служебного положения. Бывший директор АО «АПРЗ» в Батайске подписал в 2019–2022 годах договоры на выполнение оборонного заказа. Донская компания известна в регионе и стране ремонтом военной техники. Ранее предприятием владело Минобороны РФ.

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По версии следствия и стороны обвинения, бывший руководитель причастен к хищению денег, полученных за гособоронзаказ. Кроме того, Сослан Умаров якобы нанимал «мертвых душ». Экс-директор вину не признает.

Как только завели дело, то не смогли задержать главного подозреваемого. Сослана Умарова не нашли ни дома, ни на работе. Как сообщала RostovGazeta, бывшего руководителя завода объявили в розыск на федеральном уровне. И задержали только через полгода. Предположительно, все это время он находился на территории Донбасса. Летом 2024 года дело передали в суд.

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