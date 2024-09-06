Экс-директора Авиаприборного завода в Батайске судят за хищения при гособоронзаказе

Как только завели дело, то не смогли задержать главного подозреваемого. Сослана Умарова не нашли ни дома, ни на работе. Как сообщала RostovGazeta, бывшего руководителя завода объявили в розыск на федеральном уровне. И задержали только через полгода. Предположительно, все это время он находился на территории Донбасса. Летом 2024 года дело передали в суд.