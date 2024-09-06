Фермер объяснил скачок цен на 80% на картофель в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
За полгода потребительские цены на продукты в Ростовской области выросли, в среднем, на 3,5%. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка региона. При этом наиболее сильно подскочили цены на картофель. Корнеплод подорожал на 81%.
«Конец августа-сентябрь — это сезон молодого картофеля и цены на него в это время должны быть наиболее низкими, потому что его в избытке. Но сейчас ситуация немного другая», — замечает донской фермер Антон Трифонов.
По словам эксперта, стоимость картофеля резко выросла как раз из-за того, что в этом сезоне его оказалось недостаточно много на рынке.
«Майские заморозки уничтожили часть урожая и увеличили затраты на выращивание того, что выжило. Добавим к этому постоянный рост затрат на удобрения и запчасти для техники, без которой посадка и сбор урожая невозможен», — объясняет фермер.
По словам Антона Трифонова, цены на картофель могут стабилизироваться в следующем урожайном сезоне, если погода не нарушит темпы созревания плодов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области взлетели цены на картофель и лук.