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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Фермер объяснил причины резкого роста цен на картофель в Ростовской области

Фермер объяснил скачок цен на 80% на картофель в Ростовской области

6 сентября 2024, 08:03
Фото: Pxhere
Фермер объяснил причины резкого роста цен на картофель в Ростовской области
Майские заморозки уничтожили значительную часть посадок картофеля в Ростовской области, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский фермер Антон Трифонов.

За полгода потребительские цены на продукты в Ростовской области выросли, в среднем, на 3,5%. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка региона. При этом наиболее сильно подскочили цены на картофель. Корнеплод подорожал на 81%.

«Конец августа-сентябрь — это сезон молодого картофеля и цены на него в это время должны быть наиболее низкими, потому что его в избытке. Но сейчас ситуация немного другая», — замечает донской фермер Антон Трифонов.

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По словам эксперта, стоимость картофеля резко выросла как раз из-за того, что в этом сезоне его оказалось недостаточно много на рынке.

«Майские заморозки уничтожили часть урожая и увеличили затраты на выращивание того, что выжило. Добавим к этому постоянный рост затрат на удобрения и запчасти для техники, без которой посадка и сбор урожая невозможен», — объясняет фермер.

По словам Антона Трифонова, цены на картофель могут стабилизироваться в следующем урожайном сезоне, если погода не нарушит темпы созревания плодов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области взлетели цены на картофель и лук.

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