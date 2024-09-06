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Контрактникам из Ростовской области продлили выплаты в 1,2 млн до конца сентября

Голубев продлил выплаты в 1,2 млн рублей для контрактников в Ростовской области

6 сентября 2024, 10:58
Фото: donland.ru
Контрактникам из Ростовской области продлили выплаты в 1,2 млн до конца сентября
Губернатор Ростовской области подписал постановление о продлении срока выплат для контрактников, документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно предыдущему постановлению, 1,2 миллиона рублей получали те, кто заключил контракт с Министерством обороны России в период с февраля по август 2024 года. Теперь выплаты предлагают и тем, кто подпишет договор в течение сентября.

— Заключившим контракт, предусмотренный пунктом 1 настоящего Положения, с 27 июля по 30 сентября 2024 г. (включительно) в размере 1 200 000 рублей, — сказано в постановлении регионального правительства.
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Минимальный срок службы в ВС РФ по контракту — один год.

Ранее RostovGazeta сообщала, что число желающих служить в вооруженных силах России выросло на четверть. После событий в Курской области жители Ростовской области стали массово подписывать контракты. В июле насчитывалось около 30 человек, заключивших договор с Минобороны, теперь — порядка 50.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Выплаты#Служба#Министерство обороны#Контрактники#Постановление#Вооруженные силы#Срок контракта
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