Голубев продлил выплаты в 1,2 млн рублей для контрактников в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Согласно предыдущему постановлению, 1,2 миллиона рублей получали те, кто заключил контракт с Министерством обороны России в период с февраля по август 2024 года. Теперь выплаты предлагают и тем, кто подпишет договор в течение сентября.
— Заключившим контракт, предусмотренный пунктом 1 настоящего Положения, с 27 июля по 30 сентября 2024 г. (включительно) в размере 1 200 000 рублей, — сказано в постановлении регионального правительства.
Минимальный срок службы в ВС РФ по контракту — один год.
Ранее RostovGazeta сообщала, что число желающих служить в вооруженных силах России выросло на четверть. После событий в Курской области жители Ростовской области стали массово подписывать контракты. В июле насчитывалось около 30 человек, заключивших договор с Минобороны, теперь — порядка 50.