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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Ростове-на-Дону появится больше говорящих светофоров

Говорящие светофоры массово устанавливают в Ростове-на-Дону

6 сентября 2024, 13:36
Фото: госавтоинспекция.рф / для иллюстрации
В Ростове-на-Дону появится больше говорящих светофоров

В Ростове-на-Дону появится больше говорящих светофоров

В Ростове-на-Дону установят новые светофоры с голосовыми датчиками, сообщает глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону продолжают обустраивать доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Так, в городе установят еще шесть светофоров с голосовой системой, которая будет называть улицу, через которую можно переходить проезжую часть. Кроме того, слова будут сопровождаться звуковыми сигналами.

Технологичные устройства для регулирования движения организуют на пересечении проспекта Буденновского с Социалистической и Тургеневской улицами, недалеко от проспекта Стачки с Интернациональной и Спартаковской улицами, а также по проспекту Стачки на соединении с Международной и МОПРа. Еще светофоры поставят на пересечении Стачки и Зорге, а также Ворошиловского и Варфоломеева.

Центр Ростова частично перекроют для транспорта и пешеходов
Узнать подробнее

Ранее госэкспертиза одобрила проект строительства дорог на Театральном спуске в Ростове-на--Дону. Подробнее о строении новых дорожных участков в материале RostovGazeta.

Читайте также о том, что в донской столице появятся две выделенные полосы для автобусов.

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