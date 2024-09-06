Говорящие светофоры массово устанавливают в Ростове-на-Дону

Технологичные устройства для регулирования движения организуют на пересечении проспекта Буденновского с Социалистической и Тургеневской улицами, недалеко от проспекта Стачки с Интернациональной и Спартаковской улицами, а также по проспекту Стачки на соединении с Международной и МОПРа. Еще светофоры поставят на пересечении Стачки и Зорге, а также Ворошиловского и Варфоломеева.