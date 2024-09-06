Говорящие светофоры массово устанавливают в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Ростове-на-Дону продолжают обустраивать доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Так, в городе установят еще шесть светофоров с голосовой системой, которая будет называть улицу, через которую можно переходить проезжую часть. Кроме того, слова будут сопровождаться звуковыми сигналами.
Технологичные устройства для регулирования движения организуют на пересечении проспекта Буденновского с Социалистической и Тургеневской улицами, недалеко от проспекта Стачки с Интернациональной и Спартаковской улицами, а также по проспекту Стачки на соединении с Международной и МОПРа. Еще светофоры поставят на пересечении Стачки и Зорге, а также Ворошиловского и Варфоломеева.
Ранее госэкспертиза одобрила проект строительства дорог на Театральном спуске в Ростове-на--Дону. Подробнее о строении новых дорожных участков в материале RostovGazeta.
Читайте также о том, что в донской столице появятся две выделенные полосы для автобусов.