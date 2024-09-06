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Краевед призвал открывать информационные стенды с историей Ростова по всему городу

Краевед призвал открывать инфостенды с историей Ростова по всему городу

6 сентября 2024, 11:15
Фото: Ростовский областной музей краеведения
Краевед призвал открывать информационные стенды с историей Ростова по всему городу
Краевед Георгий Багдыков сообщил корреспонденту RostovGazeta, что в Ростове необходимо устанавливать информационные стенды, чтобы жители города знали и помнили его историю.

Собеседник рассказывает, что уже давно увлечен установкой информационных табличек в Ростове, популяризирующих донскую историю.

«Я вообще считаю, что смысл нашей мирской жизни заключается в преемственности поколений», — признается Георгий Багдыков.

Так, при участии активистов — краеведов и общественников, в ростовском парке 1 Мая появилась новая информационная табличка, состоящая из трех частей.

Первая рассказывает историю этого места до 1917 года. На второй части представлены фотографии, демонстрирующие парк в разные периоды времени. Третья часть содержит историю советских и постсоветских лет.

По словам собеседника, территория парка является историческим центром Ростова. Это место хранит свои тайны. В частности, по легенде, здесь существовали подземные ходы крепости для тайного прохода посетителей Коммерческого клуба в сад. Позднее, этот сад стал кафе-театром «Марс».

«Территория парка как бы объединяла Ростов и Нахичевань. Здесь проходила граница — рядом находилась Ростово-Нахичеванская межа. Совместное развитие двух городов, взаимопроникновение этих двух культур делает парк особенно интересным. А, самое главное, что здесь всегда любили гулять ростовчане», — добавляет собеседник.
Позднее, этот сад стал кафе-театром «Марс».Позднее, этот сад стал кафе-театром «Марс».
Позднее, этот сад стал кафе-театром «Марс».
Фото: pastvu.com
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Появление нового стенда, по оценкам экспертов, стало приятным подарком для донской столицы.

«У нашего города интересная история. Поэтому таких стендов, рассказывающих о славном прошлом Ростова, конечно же, должно стать больше», — резюмирует Георгий Багдыков.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в ростовском парке имени Вити Черевичкина по инициативе краеведа RostovGazeta установили памятный знак.

По инициативе краеведа RostovGazeta в ростовском парке установили памятный знак
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