Краевед призвал открывать инфостенды с историей Ростова по всему городу

По словам собеседника, территория парка является историческим центром Ростова. Это место хранит свои тайны. В частности, по легенде, здесь существовали подземные ходы крепости для тайного прохода посетителей Коммерческого клуба в сад. Позднее, этот сад стал кафе-театром «Марс».