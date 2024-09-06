Квартира в Азове сгорела после капремонта в доме

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
В жилом доме в Азове проводили капремонт. Через некоторое время после его завершения произошел пожар в одной из квартир.
Пламя буквально уничтожило всю мебель, технику и вещи. С жилья огонь перебросился на лестничную площадку. На стенах в подъезде и в квартире осталась сажа. Ремонт обойдется владельцам жилья в немалую сумму.
Как только пожар потушили, на место прибыли следователи. Они собрали все улики. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Вскоре доказательственная база была полностью готова. По версии следователей, в ходе электромонтажных работ были допущены нарушения, которые и привели к пожару. Теперь дело передали в суд.
Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили после падения ребенка в колодец в Ростове. Мальчик с травмами попал в больницу 6 сентября.