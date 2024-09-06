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Posted Сегодня, 20:08

Published Сегодня, 20:08

Modified Сегодня, 20:10

Updated Сегодня, 20:10

Следователи нашли виновного в пожаре, уничтожившем квартиру в Азове

Квартира в Азове сгорела после капремонта в доме

6 сентября 2024, 20:08
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Следователи нашли виновного в пожаре, уничтожившем квартиру в Азове

Следователи нашли виновного в пожаре, уничтожившем квартиру в Азове

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении электромонтажных работ, которые привели к пожару в квартире, передано в суд, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В жилом доме в Азове проводили капремонт. Через некоторое время после его завершения произошел пожар в одной из квартир.

Пламя буквально уничтожило всю мебель, технику и вещи. С жилья огонь перебросился на лестничную площадку. На стенах в подъезде и в квартире осталась сажа. Ремонт обойдется владельцам жилья в немалую сумму.

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Как только пожар потушили, на место прибыли следователи. Они собрали все улики. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Вскоре доказательственная база была полностью готова. По версии следователей, в ходе электромонтажных работ были допущены нарушения, которые и привели к пожару. Теперь дело передали в суд.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили после падения ребенка в колодец в Ростове. Мальчик с травмами попал в больницу 6 сентября.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Азов#Пожар#Уголовное дело#Следователи
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