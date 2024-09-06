Квартира в Азове сгорела после капремонта в доме

Как только пожар потушили, на место прибыли следователи. Они собрали все улики. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Вскоре доказательственная база была полностью готова. По версии следователей, в ходе электромонтажных работ были допущены нарушения, которые и привели к пожару. Теперь дело передали в суд.