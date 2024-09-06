На выходных в Ростовской области похолодает до +3

На следующий день в Ростовской области ожидаются небольшие дожди, возможно, с грозой. Однако на температуре воздуха осадки не скажутся. В светлое время суток прогнозируют такую же погоду, как и накануне днем. Ночью столбик термометра покажет от +3…+7 градусов в северной части региона и до +14…+16 — в южной (Сальский, Песчанокопский районы).