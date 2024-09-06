На выходных в Ростовской области похолодает до +3

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В последний рабочий день недели, 6 сентября, в регионе ожидается пыльная буря. В основном она накроет восточные районы области: Дубовский, Зимовниковский, Заветинский и соседние. На выходных частички земли осядут, но сильный ветер продолжит бушевать. Скорость его порывов достигнет 18 метров в секунду (почти 65 километров в час).
В субботу, 7 сентября, столбик термометра днем покажет от +23 до +28 градусов. Ночью воздух остынет до +7…+15. На севере Дона (в Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском и других районах) похолодает до +3 градусов.
На следующий день в Ростовской области ожидаются небольшие дожди, возможно, с грозой. Однако на температуре воздуха осадки не скажутся. В светлое время суток прогнозируют такую же погоду, как и накануне днем. Ночью столбик термометра покажет от +3…+7 градусов в северной части региона и до +14…+16 — в южной (Сальский, Песчанокопский районы).
Ранее RostovGazeta публиковала прогноз на весь сентябрь. На следующей недели будет пасмурная дождливая погода, с кратковременными прояснениями. С третьей декады месяца (19-20 сентября) дневная температура воздуха понизится до +20…+22 градусов, а к концу месяца — до +18.