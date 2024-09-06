Названы основные итоги прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Как сообщает vostokmedia.com, ведущая тема форума 2024 года — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Роль организатора мероприятия взял на себя Фонд Росконгресс.
На ВЭФ-2024 прибыли свыше семи тысяч участников из 75 государств и территорий, в том числе и из российских регионов. Также было приглашено 1515 журналистов российских и иностранных СМИ. Информационным партнером ВЭФ-2024 стал медиахолдинг 1MI.
Согласно комментарию советника российского президента, ответсека организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антона Кобякова, форум за 9-летнюю историю своего существования превратился в масштабный институт национального развития. Программа этого года включала свыше 120 сессий и круглых столов, на которых выступили в общей сложности 700 спикеров. На площадке удалось подписать около 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей суммарно.
На ВЭФ-2024 удалось организовать диалоги представителей деловых кругов РФ и стран АТР: перспективы взаимодействия, воплощение общих проектов и инициатив обсуждали стороны в рамках бизнес-диалогов «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия» и «Россия — Китай».
В перечне прочих активностей форума особо стоит выделить Международную научно-практическую российско-вьетнамскую конференцию, Международную конференцию АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, программу «Знание.Лекторий».
Молодежная программа форума поменяла свой формат. Всего в ней в этом году смогли поучаствовать около 1000 человек. Благодаря мероприятиям Дня будущего молодежь получила возможность полностью погрузиться в атмосферу форума и задать интересующие их вопросы управленцами отечественных и иностранных компаний. В общей сложности было организовано более 20 мероприятий.
Самым важным событием Форума выступило пленарное заседание, на котором присутствовали Владимир Путин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китая Хань Чжэн. Президент России осветил нюансы развития Дальневосточного федерального округа, наращивания партнерских связей с дружественными государствами, проанализировал состояние мировой экономики.