Названы основные итоги прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024

Молодежная программа форума поменяла свой формат. Всего в ней в этом году смогли поучаствовать около 1000 человек. Благодаря мероприятиям Дня будущего молодежь получила возможность полностью погрузиться в атмосферу форума и задать интересующие их вопросы управленцами отечественных и иностранных компаний. В общей сложности было организовано более 20 мероприятий.