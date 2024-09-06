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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Общественник рассказал, почему в годы СССР браки ростовчан не распадались

Общественник рассказал, почему в годы СССР браки ростовчан не распадались

6 сентября 2024, 10:53
Фото: © Vyacheslav Argenberg/v аscoplanet.com//cc by sa 4.0/wikimedia.org
Общественник рассказал, почему в годы СССР браки ростовчан не распадались
Представитель общественной организации Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что в советские годы у ростовчан была другая мораль и другое отношение к жизни. Именно поэтому люди тогда практически не разводились.

Напомним, что 2024 год объявлен годом семьи. По словам собеседника, начиная с 90-х годов прошлого века, статус семьи видоизменялся в сознании людей. Были внедрены ценности Запада. И отношение к семье становилось соответствующим.

«Считалось, что коммунистическое прошлое — плохое, что жить надо в более толерантном обществе. А теперь мы видим, чем это обернулось», — отмечает Владислав Махмудов.

В качестве примера эксперт приводит праздник День всех влюбленных.

«Позже же выяснилось, что это за праздник и какую историческую направленность он в себе таит. При этом у нас есть свой праздник — День Петра и Февронии. Праздник скрепления семьи. Вот, что главное потому, что любое государство, в первую очередь, опирается на крепкие семьи», — констатирует спикер.
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«При этом у нас есть свой праздник — День Петра и Февронии. Праздник скрепления семьи.»«При этом у нас есть свой праздник — День Петра и Февронии. Праздник скрепления семьи.»
«При этом у нас есть свой праздник — День Петра и Февронии. Праздник скрепления семьи.»
Фото: rostovgazeta.ru

По словам общественника, причин сохранения максимального числа браков в советские годы было несколько.

«Прежде всего, стоит вспомнить фильмы советских лет, в которых фигурировала фраза о том, что семья — это ячейка общества. Позицию семьи позиционировали везде. А любые поползновения, ведущие к распаду семьи, пресекались», — говорит Махмудов.

Семейные проблемы часто становились «явными» и выносились на обсуждениях в коллективах. По словам эксперта, возможно, это было не совсем правильно, но в те годы существовала такая мораль.

«Скорое государственная пошлина на расторжение брака будет повышена с 650 рублей до пяти тысяч. Этот фактор призван стать сдерживающим от скоропалительного решения по какому-то душевному порыву о разводе семей. Все-таки многие люди наверняка задумаются над тем, чтобы изменить свое отношение к жизни и решить проблемы путем переговоров», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в новом учебном году в школьной программе появился новый предмет — «Семьеведение».

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