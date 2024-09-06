Общественник рассказал, почему в годы СССР браки ростовчан не распадались

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Напомним, что 2024 год объявлен годом семьи. По словам собеседника, начиная с 90-х годов прошлого века, статус семьи видоизменялся в сознании людей. Были внедрены ценности Запада. И отношение к семье становилось соответствующим.
«Считалось, что коммунистическое прошлое — плохое, что жить надо в более толерантном обществе. А теперь мы видим, чем это обернулось», — отмечает Владислав Махмудов.
В качестве примера эксперт приводит праздник День всех влюбленных.
«Позже же выяснилось, что это за праздник и какую историческую направленность он в себе таит. При этом у нас есть свой праздник — День Петра и Февронии. Праздник скрепления семьи. Вот, что главное потому, что любое государство, в первую очередь, опирается на крепкие семьи», — констатирует спикер.
По словам общественника, причин сохранения максимального числа браков в советские годы было несколько.
«Прежде всего, стоит вспомнить фильмы советских лет, в которых фигурировала фраза о том, что семья — это ячейка общества. Позицию семьи позиционировали везде. А любые поползновения, ведущие к распаду семьи, пресекались», — говорит Махмудов.
Семейные проблемы часто становились «явными» и выносились на обсуждениях в коллективах. По словам эксперта, возможно, это было не совсем правильно, но в те годы существовала такая мораль.
«Скорое государственная пошлина на расторжение брака будет повышена с 650 рублей до пяти тысяч. Этот фактор призван стать сдерживающим от скоропалительного решения по какому-то душевному порыву о разводе семей. Все-таки многие люди наверняка задумаются над тем, чтобы изменить свое отношение к жизни и решить проблемы путем переговоров», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в новом учебном году в школьной программе появился новый предмет — «Семьеведение».