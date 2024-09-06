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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:10

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Судак, карась и щука: кого ловить в водоемах Ростовской области в сентябре

Опытный рыбак рассказал, кого ловить в Ростовской области в сентябре

6 сентября 2024, 16:10
Фото: rostovgazeta.ru
Судак, карась и щука: кого ловить в водоемах Ростовской области в сентябре
С наступлением осени рыба становится менее активной и более осторожной, зато она более увесистая после обильной летней кормежки, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский рыбак Николай Чигрунов.

По мнению ростовского рыбака Николая Чигрунова, начало сентября — идеально время для клева рыбы.

«С наступлением холодов рыба становится вялой, неактивной. Практически, как и в сильную жару. В сентябре всегда хороший клев именно из-за умеренной температуры. Рыба активна в писках пищи, потому что постепенно червя, личинок и насекомых становится меньше», — говорит эксперт.

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Наиболее часто клюют в сентябре щука, окунь, налим, судак, карась, карп и лещ.

«Практически в любом водоеме в Ростовской области сейчас будет хороший клев. Рыба сейчас стремится найти побольше корма и будет активна там, где есть заросли, ветви деревьев», — замечает эксперт.

Рыбак советует подобрать для ловли наиболее тонкие и незаметные снасти, поскольку осенью рыба становится осторожнее.

Рыбак советует подобрать для ловли наиболее тонкие и незаметные снастиРыбак советует подобрать для ловли наиболее тонкие и незаметные снасти
Рыбак советует подобрать для ловли наиболее тонкие и незаметные снасти
Фото: 1MI

«Становится сложнее застать рыбу врасплох, нужно тщательно подбирать, на что ловить. Но при этом выловленная рыба будет жирнее и крупнее той, что ловили летом. К осени она откормилась», — замечает рыбак.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стартует сезон охоты на ондатр и серых куропаток.

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