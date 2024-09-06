Опытный рыбак рассказал, кого ловить в Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
По мнению ростовского рыбака Николая Чигрунова, начало сентября — идеально время для клева рыбы.
«С наступлением холодов рыба становится вялой, неактивной. Практически, как и в сильную жару. В сентябре всегда хороший клев именно из-за умеренной температуры. Рыба активна в писках пищи, потому что постепенно червя, личинок и насекомых становится меньше», — говорит эксперт.
Наиболее часто клюют в сентябре щука, окунь, налим, судак, карась, карп и лещ.
«Практически в любом водоеме в Ростовской области сейчас будет хороший клев. Рыба сейчас стремится найти побольше корма и будет активна там, где есть заросли, ветви деревьев», — замечает эксперт.
Рыбак советует подобрать для ловли наиболее тонкие и незаметные снасти, поскольку осенью рыба становится осторожнее.
«Становится сложнее застать рыбу врасплох, нужно тщательно подбирать, на что ловить. Но при этом выловленная рыба будет жирнее и крупнее той, что ловили летом. К осени она откормилась», — замечает рыбак.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стартует сезон охоты на ондатр и серых куропаток.