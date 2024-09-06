Опытный рыбак рассказал, кого ловить в Ростовской области в сентябре

«С наступлением холодов рыба становится вялой, неактивной. Практически, как и в сильную жару. В сентябре всегда хороший клев именно из-за умеренной температуры. Рыба активна в писках пищи, потому что постепенно червя, личинок и насекомых становится меньше», — говорит эксперт.