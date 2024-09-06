Острый дефицит поваров и дворников ощутили компании в Ростове

Больше всего кадровый дефицит наблюдается среди вакансий повара (или пекаря/кондитера), дворника, продавца, сварщика и токаря (либо фрезеровщика/шлифовщика). Кроме того, в топ-20 специальностей, где не хватает рабочих рук, вошли автомеханик, слесарь/сантехник, агент по недвижимости, маляр, машинист, врач, швея и другие. На эти вакансии поступают в среднем меньше двух резюме.