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Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Ростовская область возглавила рейтинг регионов ЮФО по дефициту кадров

Острый дефицит поваров и дворников ощутили компании в Ростове

6 сентября 2024, 15:14
Фото: 1MI
Ростовская область возглавила рейтинг регионов ЮФО по дефициту кадров
По итогам на август, в Ростовской области наблюдается самый низкий индекс конкуренции среди регионов Южного федерального округа, следует из исследования hh.ru.

Специалисты отметили, что нормальным уровень конкуренции считается при 4-8 резюме на одну вакансию. При таком раскладе на рынке труда комфортная обстановка. Когда показатель опускается ниже 4, значит, что наступил кадровый дефицит., а если ниже 2 — то серьезный кадровый голод.

По последним данным, донской регион удерживает позицию посередине между серьезным кадровым голодом и дефицитом кадров. Летом 2024 года на каждую вакансию приходилось всего по 3 резюме. Эксперты считают, что это самый низкий индекс конкуренции в ЮФО.

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Больше всего кадровый дефицит наблюдается среди вакансий повара (или пекаря/кондитера), дворника, продавца, сварщика и токаря (либо фрезеровщика/шлифовщика). Кроме того, в топ-20 специальностей, где не хватает рабочих рук, вошли автомеханик, слесарь/сантехник, агент по недвижимости, маляр, машинист, врач, швея и другие. На эти вакансии поступают в среднем меньше двух резюме.

Как ни странно, ни водители автобусов, ни полицейские в этот дефицитный список не вошли. Возможно, проблемы с востребованностью этих профессий остаются только в Ростове, а не по всей области.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Рынок труда#Работа#Дефицит кадров#Южный федеральный округ#Конкуренция#Резюме
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