Острый дефицит поваров и дворников ощутили компании в Ростове

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Специалисты отметили, что нормальным уровень конкуренции считается при 4-8 резюме на одну вакансию. При таком раскладе на рынке труда комфортная обстановка. Когда показатель опускается ниже 4, значит, что наступил кадровый дефицит., а если ниже 2 — то серьезный кадровый голод.
По последним данным, донской регион удерживает позицию посередине между серьезным кадровым голодом и дефицитом кадров. Летом 2024 года на каждую вакансию приходилось всего по 3 резюме. Эксперты считают, что это самый низкий индекс конкуренции в ЮФО.
Больше всего кадровый дефицит наблюдается среди вакансий повара (или пекаря/кондитера), дворника, продавца, сварщика и токаря (либо фрезеровщика/шлифовщика). Кроме того, в топ-20 специальностей, где не хватает рабочих рук, вошли автомеханик, слесарь/сантехник, агент по недвижимости, маляр, машинист, врач, швея и другие. На эти вакансии поступают в среднем меньше двух резюме.
Как ни странно, ни водители автобусов, ни полицейские в этот дефицитный список не вошли. Возможно, проблемы с востребованностью этих профессий остаются только в Ростове, а не по всей области.