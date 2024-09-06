Парковку парка «Левобережного» в Ростове закроют из-за выставки военных трофеев

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
10 сентября в Ростове-на-Дону перекроют первую парковку парка «Левобережный». На ее территории организуют выставку трофейной военной техники. В прежнем режиме парковка начнет работать 22 сентября.
Добавим, что остальные парковочные зоны будут функционировать без изменений. Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения.
Ранее легковой автомобиль сгорел на подземной парковке в Ростове-на-Дону.
До этого в центре донской столицы начал действовать запрет на парковку. Подробнее о том, где и как долго нельзя оставлять автомобили в материале RostovGazeta.