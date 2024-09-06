rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Ростове-на-Дону почти на две недели закроют часть парка «Левобережный»

Парковку парка «Левобережного» в Ростове закроют из-за выставки военных трофеев

6 сентября 2024, 12:27
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону почти на две недели закроют часть парка «Левобережный»
В Ростове-на-Дону временно закроют парковочную зону парка «Левобережный» в связи с открытием выставки военных трофеев, сообщает городская администрация.

10 сентября в Ростове-на-Дону перекроют первую парковку парка «Левобережный». На ее территории организуют выставку трофейной военной техники. В прежнем режиме парковка начнет работать 22 сентября.

Добавим, что остальные парковочные зоны будут функционировать без изменений. Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения.

В Ростове-на-Дону со 2 сентября увеличат число автобусов
Узнать подробнее

Ранее легковой автомобиль сгорел на подземной парковке в Ростове-на-Дону.

До этого в центре донской столицы начал действовать запрет на парковку. Подробнее о том, где и как долго нельзя оставлять автомобили в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В центре Ростова-на-Дону до конца года запретят парковку автомобилейВ центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы«Люди с трудом запихивались»: ростовчане заявили о переполненных автобусах 2 сентября
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ограничения#Парковочные места#Последние новости Ростова на сегодня#Парковка#Военная техника#Выставка
Подпишитесь
Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии
Сегодня, 06:41
«Чуть не взорвался»: в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке
Сегодня, 06:52
На выходных в Ростовской области похолодает до +3
Сегодня, 06:40
Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области
Сегодня, 06:16
Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области
Сегодня, 05:33
Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября
Сегодня, 05:32