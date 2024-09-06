«Платите или пообщаемся по-другому»: как ростовские арендодатели обманывают людей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Когда ЕГЭ сдан и поданы документы в университет, бывший школьник думает — где жить. Получилось так, что и мое будущее место учебы оказалось за 2,5 тысячи километров от дома. И вопрос с проживанием стоял остро. Общежитие пугало тараканами и общим санузлом, коммуналка — сомнительными соседями и постоянной грязью. Единственный подходящий вариант — это аренда квартиры.
Сегодня существует огромное количество агентств недвижимости, приложений по поиску жилья и пабликов с предложениями от собственников. В первом и втором случае приходиться переплачивать за услуги риелтора, что не очень выгодно, а в третьем — боишься нарваться на мошенников. Мне и моей подруге «повезло». Мы нашли знакомых в Ростове-на-Дону, которые рассказали о милейшей женщине, сдававшей квартирку.
Она казалась очень приветливой. Прислала нам фото квартиры, предложила встретить нас — она отпросилась с работы — как только приедем в город, рассказала как от аэропорта Платов доехать до вокзала и даже детально описала маршрут, как дойти до квартиры. И вот выехали: шесть часов на автобусе, семь часов ожидания самолета, три часа полета и час езды от аэропорта до точки назначения. Ростовчанка объяснила, что нам придется чуть-чуть пройтись пешком. Мы шли вверх по улице около 50 минут в 40-градусную жару в джинсах и водолазках, так как на Урале было уже прохладно. Мы кое-как дотащили огромное количество чемоданов до нашей прекрасной квартиры, а тем временем хозяйка уже ждала нас у подъезда.
Переступив порог однокомнатной квартиры, мы ужаснулись. Пыльная одинокая лампочка без плафона в коридоре. Чугунная обшарпанная ванна и унитаз с коричневыми подтеками в санузле. Пластиковый стол, советский холодильник и перекошенная духовка на кирпичах в кухне. Старый шкаф, диван и кресло, навевающее мысли о клопах, в гостиной. Каменный разбитый балкон без отделки с проломанным стеклом. Стоит сказать, что все окна в этом помещении были деревянные, а тараканы не стеснялись отдыхать на подоконнике. Весь кошмар не описать. Это была совершенно другая квартира.
Владелица этого сарая начала нам рассказывать, что мы сами согласились сюда приехать и она тут ни при чем. Мы оставили вещи в этой хибаре и начали экстренно искать другое место проживания. Нормально не спавшие более 12 часов мы полдня колесили по незнакомому городу с огромным желанием найти себе дом. Ближе к 22.00 нам это все-таки удалось. Мы дозвонились до хозяйки и сказали, что больше не нуждаемся в ее услугах. Она пулей прибежала, закрыла дверь на ключ и стала уговаривать нас остаться. После многочисленных отказов она начала требовать деньги за те 11 часов, что мы пробыли у нее. Параллельно, она вызвонила троих друзей, которые помогали ей это делать. Говорят: «Платите пять тысяч рублей или пообщаемся по-другому». Мы отдали примерно три тысячи и тут же сбежали.
Как не нарваться на подобные проблемы рассказала риелтор, руководитель отдела продаж Анастасия Вертанен.
— К сожалению, на сегодняшний день подобные махинации частая и распространенная практика. И выявить их невооруженным глазом сложно даже опытному профессионалу. С каждый годом мошенники совершенствуют схемы обмана, поэтому всегда нужно быть бдительным. Перед тем, как заплатить деньги, стоит проверить, что перед вами реальный собственник объекта. Для этого необходимо изучить его паспорт и правоподтверждающий документ — выписку из ЕГРН. Важно не только визуально изучить квартиру, но и досконально проверить ее исправное санитарно-техническое состояние. Осмотреть все — от розетки до вентиляции»
Один из важнейших моментов в съеме жилья — это составление договора. Собеседница отмечает, что этому нужно уделить особое внимание.
«Нужно проверить, как составлен договор. Там обязательно должны быть прописаны условия возвращения страхового депозита и условия расторжения договора. Важно уточнить правила проживания, например, выяснить как часто собственники намереваются приходить к жильцам для проверки квартиры. Кроме того, должен быть акт приема передачи, в котором будет прописано все имущество, передаваемое вместе с объектом. Я всегда рекомендую фиксировать показания счетчиков, чтобы не платить чужие долги, и делать фото/видео изначального состояния жилья, чтобы избежать удержания залога», — помечает эксперт.
Во избежание проблем риелтор предлагает ознакомиться с рядом лайфхаков, которые сберегут ваши деньги.
«Первое: увидев просто красивую картинку, не вносите предоплату. Ее могут не вернуть, потому что по факту квартира окажется другой или вообще несуществующей. Второе: если вам предлагают посмотреть объект, отличающийся от понравившегося, то есть два варианта действий. Настаивать посмотреть именно ту квартиру, которую вы хотите снять или уточните, что рассмотрите другие варианты при условии, если они будут соответствовать требуемым параметрам. Иначе может попасться жилье сильно дороже или сильно хуже. Третье: не покупайте базу телефонов собственников для самостоятельного прозвона. Номера могут быть ворованными или неактуальными», — советует собеседница.
Ранее риелтор рассказала RostovGazeta, где еще можно успеть купить дешевое жилье рядом с Ростовом.