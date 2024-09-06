«Платите или пообщаемся по-другому»: как ростовские арендодатели обманывают людей

Владелица этого сарая начала нам рассказывать, что мы сами согласились сюда приехать и она тут ни при чем. Мы оставили вещи в этой хибаре и начали экстренно искать другое место проживания. Нормально не спавшие более 12 часов мы полдня колесили по незнакомому городу с огромным желанием найти себе дом. Ближе к 22.00 нам это все-таки удалось. Мы дозвонились до хозяйки и сказали, что больше не нуждаемся в ее услугах. Она пулей прибежала, закрыла дверь на ключ и стала уговаривать нас остаться. После многочисленных отказов она начала требовать деньги за те 11 часов, что мы пробыли у нее. Параллельно, она вызвонила троих друзей, которые помогали ей это делать. Говорят: «Платите пять тысяч рублей или пообщаемся по-другому». Мы отдали примерно три тысячи и тут же сбежали.