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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Политолог объяснил, почему люди не могут бороться с системой в Ростовской области

Политолог объяснил кадровый голод в полиции в Ростовской области

6 сентября 2024, 07:48
Фото: 1MI
Политолог объяснил, почему люди не могут бороться с системой в Ростовской области
Политолог Евгений Михайлов рассказал корреспонденту RostovGazeta, почему обычные ростовчане нередко не могут доказать свою невиновность.

Напомним, что в Ростовской области зафиксировали кадровый дефицит полицейских. Только за 2023 год нехватка сотрудников правоохранительных служб выросла с 11 до 15,5%. Главной причиной, эксперты видят низкую заработную плату.

Однако, по словам политолога, причина заключается и в другом.

«Никто не хочет идти работать в полицию, видя, что там происходит. В итоге „на земле“ остаются такие участковые, которых „бьют“ бабушки», — отмечает Евгений Михайлов.

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Поэтому, по мнению эксперта, так и получается, что когда скрывают истинного преступника, виноватыми могут оказаться бабушки, дедушки и дети.

Собеседник делится мнением, что зачистки в правоохранительных системах и судебном корпусе Ростовской области продолжаются.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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