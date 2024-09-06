Политолог объяснил кадровый голод в полиции в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Напомним, что в Ростовской области зафиксировали кадровый дефицит полицейских. Только за 2023 год нехватка сотрудников правоохранительных служб выросла с 11 до 15,5%. Главной причиной, эксперты видят низкую заработную плату.
Однако, по словам политолога, причина заключается и в другом.
«Никто не хочет идти работать в полицию, видя, что там происходит. В итоге „на земле“ остаются такие участковые, которых „бьют“ бабушки», — отмечает Евгений Михайлов.
Поэтому, по мнению эксперта, так и получается, что когда скрывают истинного преступника, виноватыми могут оказаться бабушки, дедушки и дети.
Собеседник делится мнением, что зачистки в правоохранительных системах и судебном корпусе Ростовской области продолжаются.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.