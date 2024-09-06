Полиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВО

Кража случилась в хуторе Нижнетемерницком Аксайского района. Жители СНТ «Содружество» в очередной раз собирали пожертвования для военнослужащих. Один из ящиков с деньгами стоял в магазине. Судя по записи с видеокамер, трое мужчин приехали на такси, забрали контейнер с пожертвованиями и скрылись.