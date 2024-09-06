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Published Сегодня, 04:54

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Полиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВО

Полиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВО

6 сентября 2024, 04:54
Фото: Полиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВО / 1MI
Полиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВО
Полиция разыскивает мужчин, укравших в Ростовской области ящик с деньгами, собранных для бойцов СВО, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

Кража случилась в хуторе Нижнетемерницком Аксайского района. Жители СНТ «Содружество» в очередной раз собирали пожертвования для военнослужащих. Один из ящиков с деньгами стоял в магазине. Судя по записи с видеокамер, трое мужчин приехали на такси, забрали контейнер с пожертвованиями и скрылись.

По словам местных жителей, украдено не меньше восьми тысяч рублей. На эти деньги можно было купить медикаменты или другие полезные на передовой вещи.

Обыски прошли у председателя Пролетарского райсуда Ростовской области
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После публикации видео в соцсетях полиция заинтересовалась инцидентом. Сотрудники МВД приступили к поискам воров. В ближайшее время в отношении разыскиваемых могут возбудить уголовное дело. Если их вину докажут, мужчинам грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы или до двух лет тюрьмы.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Полиция#Кража#Уголовное дело#Бойцы СВО#Происшествия#Пожертвования
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