После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Фура на улице Малиновского, 3А воспламенилась утром 6 сентября. Пламя в считанные минуты уничтожило большегруз и часть строительных материалов. От огромного автомобиля остался лишь обугленный корпус. По словам очевидцев, во время пожара прогремел взрыв, однако в региональном ГУ МЧС о нем ничего не сказали.
ЧП случилось рядом с терминалом ГК «Деловые Линии». Грузоперевозчик заявил, что машина была без грузов, поэтому убытками можно считать только сгоревшую фуру.
— Ситуация под контролем, график доставок не нарушен, подразделение работает в штатном режиме, — добавили в компании по перевозке грузов.
Чтобы установить причины и не допустить подобных инцидентов, организация решила провести внутреннее расследование.