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Published Сегодня, 10:40

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После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование

После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование

6 сентября 2024, 10:40
Фото: rostovgazeta.ru
После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование
Как сообщили в компании по перевозке грузов, после пожара рядом с их терминалом на ГПЗ-10 в Ростове начали внутреннее расследование.

Фура на улице Малиновского, 3А воспламенилась утром 6 сентября. Пламя в считанные минуты уничтожило большегруз и часть строительных материалов. От огромного автомобиля остался лишь обугленный корпус. По словам очевидцев, во время пожара прогремел взрыв, однако в региональном ГУ МЧС о нем ничего не сказали.

ЧП случилось рядом с терминалом ГК «Деловые Линии». Грузоперевозчик заявил, что машина была без грузов, поэтому убытками можно считать только сгоревшую фуру.

— Ситуация под контролем, график доставок не нарушен, подразделение работает в штатном режиме, — добавили в компании по перевозке грузов.
После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследованиеПосле пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование
После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование
Фото: rostovgazeta.ru

Чтобы установить причины и не допустить подобных инцидентов, организация решила провести внутреннее расследование.

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#Евгения Волкова#Общество#Пожар#Ростов#Фура#Расследование#ГПЗ-10#Грузоперевозчик
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