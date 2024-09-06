После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование

Фура на улице Малиновского, 3А воспламенилась утром 6 сентября. Пламя в считанные минуты уничтожило большегруз и часть строительных материалов. От огромного автомобиля остался лишь обугленный корпус. По словам очевидцев, во время пожара прогремел взрыв, однако в региональном ГУ МЧС о нем ничего не сказали.