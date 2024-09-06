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Новые кадры горящей после взрыва фуры на Малиновского в Ростове

Появились новые кадры горящей после взрыва фуры у ГПЗ-10 в Ростове

6 сентября 2024, 09:10
Фото: rostovgazeta.ru
Новые кадры горящей после взрыва фуры на Малиновского в Ростове
Появились новые кадры с места взрыва и пожара на улице Малиновского в Ростове, снимками c RostovGazeta поделились очевидцы.

На снимках видны черные клубы дыма и обугленный корпус грузовика. Спасатели не подпускают людей к месту ЧП, удерживая всех на безопасном расстоянии.

Судя по фото, владелец большегруза не сможет его отремонтировать. После происшествия его можно разве что сдать на металлолом.

Новые кадры горящей после взрыва фуры на Малиновского в РостовеНовые кадры горящей после взрыва фуры на Малиновского в Ростове
Новые кадры горящей после взрыва фуры на Малиновского в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru
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Новые кадры горящей после взрыва фуры на Малиновского в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Как сообщала RostovGazeta, фура на ГПЗ-10 загорелась 6 сентября около 11:00. По словам очевидцев, прогремел мощный взрыв. Вскоре пламя перебросилось на строительные материалы рядом с авто, в районе строения № 3А по улице Малиновского.

На месте работают больше двух десятков спасателей. Площадь возгорания, по последним данным, достигла 300 квадратных метров. Огнеборцы продолжают заливать пламя. Поблизости дежурит бригада скорой помощи.

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