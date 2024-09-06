Появились новые кадры горящей после взрыва фуры у ГПЗ-10 в Ростове

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На снимках видны черные клубы дыма и обугленный корпус грузовика. Спасатели не подпускают людей к месту ЧП, удерживая всех на безопасном расстоянии.
Судя по фото, владелец большегруза не сможет его отремонтировать. После происшествия его можно разве что сдать на металлолом.
Как сообщала RostovGazeta, фура на ГПЗ-10 загорелась 6 сентября около 11:00. По словам очевидцев, прогремел мощный взрыв. Вскоре пламя перебросилось на строительные материалы рядом с авто, в районе строения № 3А по улице Малиновского.
На месте работают больше двух десятков спасателей. Площадь возгорания, по последним данным, достигла 300 квадратных метров. Огнеборцы продолжают заливать пламя. Поблизости дежурит бригада скорой помощи.