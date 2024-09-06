Появилось видео страшного пожара в частном секторе Ростова у крупного ЖК

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Вечером 6 сентября на улице Шаповалова в Ростове-на-Дону начался пожар.
Очевидцы отмечают, что сильный ветер постепенно увеличивает площадь пожара и усиливает пламя. На видео заметно, что полыхает детская площадка и постройка, возможно, жилая. Рядом с огнем расположены другие дома, которые также могут вспыхнуть.
В региональном МЧС сообщили, что сухая трава загорелась в районе разъезда Темерник, огонь охватил 200 квадратных метров. Около 18.13 пожарные ликвидировали открытое горение.
Ранее стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону.