Появилось видео страшного пожара в частном секторе Ростова у крупного ЖК

Очевидцы отмечают, что сильный ветер постепенно увеличивает площадь пожара и усиливает пламя. На видео заметно, что полыхает детская площадка и постройка, возможно, жилая. Рядом с огнем расположены другие дома, которые также могут вспыхнуть.