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Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

В Ростове-на-Дону строители устроили мощный пожар рядом с жилым домам

Появилось видео страшного пожара в частном секторе Ростова у крупного ЖК

6 сентября 2024, 19:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону строители устроили мощный пожар рядом с жилым домам
В Ростове-на-Дону начался пожар вблизи жилого комплекса «Соловьиная роща». Ветер быстро разносит огонь по округе, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Вечером 6 сентября на улице Шаповалова в Ростове-на-Дону начался пожар.

Очевидцы отмечают, что сильный ветер постепенно увеличивает площадь пожара и усиливает пламя. На видео заметно, что полыхает детская площадка и постройка, возможно, жилая. Рядом с огнем расположены другие дома, которые также могут вспыхнуть.

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В Ростове-на-Дону строители устроили мощный пожар рядом с жилым домам
Видео: Изображение Midjourney

В региональном МЧС сообщили, что сухая трава загорелась в районе разъезда Темерник, огонь охватил 200 квадратных метров. Около 18.13 пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону.

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